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вторник, 17 июля 2018 13:43

Боевики цинично убили "своего", который бежал на сторону Украины: подробности

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Боевики цинично убили &quot;своего&quot;, который бежал на сторону Украины: подробности
Под Мариуполем боевики ликвидировали "своего". Фото: Інформатор

На Мариупольском направлении этой ночью боевик пытался пересечь линию разграничения и перейти на подконтрольную Украине территорию.

Он "служил" в оккупационных войсках 9-го ОШПМП, передает штаб ООС.

"У российского наемника были проблемы финансового характера со своими сослуживцами. Однако добраться наших войск он так и не смог. Разъяренные "кредиторы" выстрелом в спину цинично убили своего бывшего товарища "по службе". С помощью военнослужащих одного из подразделений морской пехоты из состава Объединенных сил тело доставлено в морг одной из больниц Мариуполя ", - говорится в сообщении.

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На Донбассе 11 июля ликвидировали боевика, 22-летнего Эльмира Лавринова.

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