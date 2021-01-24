За прошедшие сутки, 23 января, боевики 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе.
Так, вблизи населенного пункта Пивденне враг вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Об этом сообщает штаб ООС.
Неподалеку Гнутово оккупанты открывали огонь используя ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.
Возле Водяного били из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. А в пригороде Авдеевки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. У Опытного вооруженные формирования РФ применяли ручной противотанковый гранатомет.
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О фактах нарушения режима прекращения огня сообщили представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских военных нет.
С начала текущих суток, 24 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Оккупационные власти Донбасса привлекла к переговорам ТКГ так называемых общественных деятелей. На этой неделе 4 человека приняли участие во встрече политической подгруппы.
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