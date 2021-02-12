Рассказали о ситуации на Донбассе. Фото: Facebook

С начала суток на Донбассе боевики 7 раз нарушили режим тишины.

Неподалеку от Водяного враг открывал огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб ООС.

Возле Павлополя один военный из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Его доставили в медучреждение для оказания помощи.

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Вблизи Золотого-4 российско-оккупационные войска дважды применили беспилотный летательный аппарат и сбросили 2 выстрела ВОГ-17 у наших позиций.

У Новолуганского украинские защитники с помощью средств радиоэлектронной борьбы сбили БПЛА противника, который пересек линию разграничения.

О фактах нарушения режима прекращения огня сообщили представителям ОБСЕ.

Кроме того, саперы ГСЧС разминировали почти 6 га территории и передали на уничтожение 101 взрывоопасный предмет.

Обстановку в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируют украинские воины.

За прошедшие сутки, 11 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.