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среда, 05 мая 2021 20:18

Боевики 11 раз нарушили режим тишины

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Боевики 11 раз нарушили режим тишины
Оккупанты обстреляли украинские позиции на Донбассе. Фото: prm.ua

С начала суток на Донбассе зафиксировали 11 обстрелов со стороны боевиков.

В районе Новомихайловки оккупанты обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия, сообщает штаб ООС.

Вблизи Водяного российские наемники били из артиллерийских установо, минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем.

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Неподалеку Новоалександровки противник открывал огонь из минометов 82-го калибра, а у Новозвановки - еще и из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

В пригороде Майорска, Причепиловкии Гнутово враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

США следят за ситуацией на украинской границе даже после заявлений России об отводе войск.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибудет с официальным визитом в Украину 5-6 мая. В Киеве он планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества.

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