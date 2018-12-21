Боевик раздавил БТРом мужчину

На оккупированной Луганщине боевик раздавил БТРом водителя авто.
ДТП произошло 20 декабря в городе Голубовка, сообщают в паблике российской соцсети свидетели.
Военная техника наехала на легковой автомобиль "ВАЗ" и покалечила 39-летнего водителя. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ДНР отдадут боевика, который задавил танком 7 украинских бойцов
"Дело пытаются замять, уж больно некомфортная ситуация", - пишут местные жители.
В августе этого года чиновник ДНР раздавил автомобилем боевика.
×
Комментарии