Боевик раздавил БТРом мужчину

Боевик раздавил БТРом машину с мужчиной. Фото: Информатор

На оккупированной Луганщине боевик раздавил БТРом водителя авто.

ДТП произошло 20 декабря в городе Голубовка, сообщают в паблике российской соцсети свидетели.

Военная техника наехала на легковой автомобиль "ВАЗ" и покалечила 39-летнего водителя. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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"Дело пытаются замять, уж больно некомфортная ситуация", - пишут местные жители.

В августе этого года чиновник ДНР раздавил автомобилем боевика.