 
Ексклюзивы
1/5
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 405
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 4995
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 873
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 2727
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3492
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 130576
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 819
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 2052
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1647
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 909
Фото
Все фото
5
6
5
4
7
Боевик ДНР сдал СБУ российских кураторов: показали фото
Боевик ДНР сдал СБУ российских кураторов: показали фото
Сделали фото своих жертв: боевики устроили митинг в годовщину катастрофы МН17
Сделали фото своих жертв: боевики устроили митинг в годовщину катастрофы МН17
Смертельный рейс МН17: мать погибшего сына назвала виновников авиакатастрофы
Смертельный рейс МН17: мать погибшего сына назвала виновников авиакатастрофы
&quot;Денег на похороны и родственников нет&quot; - показали ликвидированного боевика из Горловки
"Денег на похороны и родственников нет" - показали ликвидированного боевика из Горловки
&quot;Благодарные&quot; жители Донецка осквернили могилы боевиков
"Благодарные" жители Донецка осквернили могилы боевиков
Видео
Все видео
"Жизнь продолжается" - сеть растрогало видео с передовой
"Жизнь продолжается" - сеть растрогало видео с передовой
Пытали током, запихивали иглы под ногти - бывший узник ЛНР рассказал об издевательствах
Пытали током, запихивали иглы под ногти - бывший узник ЛНР рассказал об издевательствах
"Гроб на колесах" - боевики показали новейший роботокомплекс "Турель"
"Гроб на колесах" - боевики показали новейший роботокомплекс "Турель"
Российские биатлонистки "работают" снайперами на Донбассе - СМИ
Российские биатлонистки "работают" снайперами на Донбассе - СМИ
Хроники войны: погибли 39 военных
Хроники войны: погибли 39 военных
Интервью
1/5
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 405
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 369
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 2727
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1566
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3456
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
1 Просмотров: 1962
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
четверг, 19 июля 2018 13:32

Боевик ДНР сдал СБУ российских кураторов: показали фото
5

  Комментировать

Владимир Бакланов с 2014 по 2015 годы «служил» в 7-й отдельной мотострелковой бригаде 1 АК ДНР.к
Фото: Цензор.НЕТ
Позывной Ескандер - заместитель командира 7-й бригады по вооружению в период 2015-2017 годов, гражданин РФ, полковник ВС РФ.
Позывной Клен - командир 7 омсбр в период 2016-2017 годов, гражданин РФ Ершов (Кленов) Станислав Эдуардович, 07.10.1970 г.р., полковник ВС РФ;
Позывной Заря - командир 7 омсбр в период 2015-2016 годов, гражданин РФ Бушуев Александр Николаевич (фамилия прикрытия Колосов Александр Николаевич), полковник ВС РФ;
Позывной Виноград (Берия) - советник РФ в 2 МСБ, гражданин РФ Виноградов Михаил Викторович, 1976 г.р .;

Террорист ДНР Владимир Бакланов добровольно сдался СБУ и рассказал о российских офицерах-кураторах, которые поставляли оружие боевикам на Донбасс.

Бакланов опознал их на фото. Сообщает "Цензор. НЕТ".

Мужчина с 2014 по 2015 годы "служил" в 7-й отдельной мотострелковой бригаде 1-го АК ДНР. Был заместителем командира по вооружению. Организовывал доставку и разгрузку военных грузов из РФ. Военные грузы поставлялись на склады так называемых 1-го и 2-го армейских корпусов с территории РФ без опознавательных знаков и без соответствующих сопроводительных документов. Поставкой техники с территории РФ руководили российские офицеры. Они сопровождали группы механиков и водителей от 10 человек в РФ для получения техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выяснили имена террористов, которых снайпер ВСУ ликвидировал в Донбассе

В 2016 году из РФ для ведения боевых действий НВФ против ВСУ было направлено около 100 тонн боеприпасов. Технику в основном получали в Ростовской области и Краснодарском крае, в частности в Новочеркасске и селе Русское Ростовской области. Далее она двигалась через российский грузовой пункт Куйбышево-2 в Торез, где на тот момент находился штаб 7-й омсбр, а оттуда распределялась по подразделениям бригады.

На днях после столкновения с враждебной диверсионно-разведывательной группой в Донбассе украинские военные взяли в плен гражданина Российской Федерации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боевик ДНР сдал СБУ российских кураторов: показали фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

Клип Русланы "Світанок" снимали в Донецке

15 лет назад провели уникальную операцию

Из квартир начали изымать запрещенную литературу

Создали первую фотографию: как это было

Престижную велогонку выиграл трубочист

Самое читаемое
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
32
 Просмотров: 144815
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
38
 1 Просмотров: 71977
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
11
 Просмотров: 60815
&quot;Посмотрела в глаза злу&quot; - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
"Посмотрела в глаза злу" - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
 Просмотров: 54481
Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море
Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море
9
 Просмотров: 51701
Донбасс
Пограничники приготовились взять под контроль оккупированый Донбасс
Пограничники приготовились взять под контроль оккупированый Донбасс 1 Просмотров: 2655
Танки и авиация: чем Россия готовится атаковать Мариуполь
Танки и авиация: чем Россия готовится атаковать Мариуполь Просмотров: 1017
Потеряли семерых: ВСУ нанесли мощный удар
Потеряли семерых: ВСУ нанесли мощный удар Просмотров: 1908
Военные ВСУ поразили меня - американский генерал
Военные ВСУ поразили меня - американский генерал Просмотров: 1431
Военные ВСУ взяли в плен россиянина
Военные ВСУ взяли в плен россиянина 1 Просмотров: 14529
Больше всего комментируют
9
Путин пришел на встречу с Трампом в обуви с высокими каблуками - фотодоказательство
8
Известный экс-игрок "Днепра" откажется от украинского паспорта
7
"Хотят легитимизировать свой рагулизм" - издатель о тех, кто говорит по-русски
7
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
5
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
Голосов: 28904
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua