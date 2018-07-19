Боевик ДНР сдал СБУ российских кураторов: показали фото

Фото: Цензор.НЕТ

Террорист ДНР Владимир Бакланов добровольно сдался СБУ и рассказал о российских офицерах-кураторах, которые поставляли оружие боевикам на Донбасс.

Бакланов опознал их на фото. Сообщает "Цензор. НЕТ".

Мужчина с 2014 по 2015 годы "служил" в 7-й отдельной мотострелковой бригаде 1-го АК ДНР. Был заместителем командира по вооружению. Организовывал доставку и разгрузку военных грузов из РФ. Военные грузы поставлялись на склады так называемых 1-го и 2-го армейских корпусов с территории РФ без опознавательных знаков и без соответствующих сопроводительных документов. Поставкой техники с территории РФ руководили российские офицеры. Они сопровождали группы механиков и водителей от 10 человек в РФ для получения техники.

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В 2016 году из РФ для ведения боевых действий НВФ против ВСУ было направлено около 100 тонн боеприпасов. Технику в основном получали в Ростовской области и Краснодарском крае, в частности в Новочеркасске и селе Русское Ростовской области. Далее она двигалась через российский грузовой пункт Куйбышево-2 в Торез, где на тот момент находился штаб 7-й омсбр, а оттуда распределялась по подразделениям бригады.

На днях после столкновения с враждебной диверсионно-разведывательной группой в Донбассе украинские военные взяли в плен гражданина Российской Федерации.