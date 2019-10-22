Боец с передовой высказался о "формуле Штайнмайера"

"Эта формула - один из вариантов предательства Украины", - боец Кот. Скриншот

Так называемая "формула Штайнмайера" является предательством национальных интересов Украины.

Об этом рассказал бывший доброволец ДУК "Правый сектор", который сейчас служит в 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского на позывной "Кот" в интервью военном журналисту Михаилу Ухману, пишет Цензор.нет.

"По моему мнению, эта формула - один из вариантов измены Украины, один из вариантов плана по сдаче Украины", - сказал Кот.

Боец также вспомнил своих первых боевых побратимов, павших в борьбе за свободу Украины.

Россияне убили Василия Пашко на позывной "Лис", который приехал из Италии, чтобы защищать Украину. Морпех с позывным Тарас погиб от россиян под Иловайском.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему Минские соглашения важны для Украины

Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что планом А для Украины пока есть Минские соглашения и переговоры "нормандской четверки". В случае провала Украина будет добиваться от мирового сообщества развертывания на Донбассе миротворческой миссии.