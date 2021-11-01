Били из минометов и ПТРК: оккупанты нарастили обстрелы

Подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 31 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. Враг бъет из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Один военный получил боевую травму, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Вблизи Луганского, Новоалександровки, Золотого-4 и Новотошкивского в Луганской области враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Возле Светлодарска в Донецкой области позиции наших военных дважды попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Недалеко от Майорска, Марьинки, Шумов, Зайцевого, Новолуганского враг открывал огонь из гранатометов различных систем, минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных и пулеметов, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия.

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"В результате вражеских действий один военнослужащий получил боевую травму. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорят в штабе.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали ответный огонь и заставили его прекратить обстрелы.

По состоянию на утро 1 ноября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Россияне снова стягивают войска к украинским границам. Это тревожит чиновников в США и Европе, сообщает Washington Post. Это усилило опасения, возникшие в апреле, когда страны Запада призвали Россию увести военных от украинской границы.