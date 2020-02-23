Били из минометов и гранатометов: как прошли минувшие сутки на Донбассе

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский защитник получил ранения. ФОТО: korupciya.com

За прошедшие сутки, 22 февраля, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрел вели из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один украинский военный вчера получил ранения. Причина – подрыв на неизвестном взрывном устройстве, говорится в утреннем сводке штаба ООС.

С начала текущих суток огневой активности вооруженные формирования РФ не проявляли.

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21 февраля режим прекращения огня российские наемники нарушили 13 раз. В ночь на субботу враждебная диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться через линию соприкосновения вблизи Новотошковское.