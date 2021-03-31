Без Зеленского: Макрон, Меркель и Путин обсудили ситуацию на Донбассе

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 342
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 297
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Просмотров: 792
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 207
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Просмотров: 243
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 657
Как сделать детей более ответственными
Как сделать детей более ответственными
Просмотров: 135
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 144
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 531
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 3492
Фото
Все фото
7
7
3
7
7
Отец двоих детей и единственные сыновья: попрощались с военными, погибшими около Шумов
Отец двоих детей и единственные сыновья: попрощались с военными, погибшими около Шумов
Назвали имена россиян, причастных к пыткам в тюрьме &quot;Изоляция&quot; на Донбассе
Назвали имена россиян, причастных к пыткам в тюрьме "Изоляция" на Донбассе
У линии разграничения местный подорвался на гранате
У линии разграничения местный подорвался на гранате
Попрощались с воином, который погиб на Донбассе
Попрощались с воином, который погиб на Донбассе
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
Видео
Все видео
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
ВСУ показали видео, как уничтожают позиции оккупантов
ВСУ показали видео, как уничтожают позиции оккупантов
Аннексия Крыма - это объявление Россией войны всему миру ― Павел Казарин о Путине, РФ и Украине
Аннексия Крыма - это объявление Россией войны всему миру ― Павел Казарин о Путине, РФ и Украине
Обсуждали Донбасс. СМИ обнародовали новую запись переговоров Медведчука и Суркова
Обсуждали Донбасс. СМИ обнародовали новую запись переговоров Медведчука и Суркова
Интервью
1/5
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 342
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 207
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
Просмотров: 1206
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 657
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 459
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 марта 2021
Просмотров: 414
Хитра жінка
– Треба було думати раніше. Речі свої хочеш забрати? То лови, – кричить Оксана, дружина мого товариша Олексія. З балкона третього ...
среда, 31 марта 2021 07:33

Без Зеленского: Макрон, Меркель и Путин обсудили ситуацию на Донбассе

  Комментировать
Без Зеленского: Макрон, Меркель и Путин обсудили ситуацию на Донбассе
Президент РФ Владимир Путин заявил, что именно Украина провоцирует эскалацию вооруженного противостояния. фото: facebook.com/pg/mva.gov.ua

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил ситуацию на Донбассе с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсуждение велось без участия президента Украины Владимира Зеленского.

Путин заявил, что Украина должна выполнять все достигнутые договоренности, в которые входят "налаживание прямого диалога с Донецком и Луганском" и "урегулирования правовых аспектов особого статуса Донбасса". Также он заявил, что именно Украина провоцирует эскалацию вооруженного противостояния. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В свою очередь Меркель и Макрон призвали Россию взять на себя обязательства по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снайпер оккупантов признался, что Россия перебрасывает на Донбасс дополнительные силы

"Была отмечена необходимость того, чтобы Россия взяла на себя твердое обязательство по стабилизации режима прекращения огня в Украине и выработке путей выхода из кризиса в соответствии с Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

На сайте правительства Германии сообщается, что Макрон и Меркель призвали провести переговоры в нормандском формате по реализации Минских договоренностей.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что может назвать президента России Владимира Путина убийцей. Так он ответил на соответствующий вопрос журналиста. По его словам, Россия не уважает территориальную целостность соседних государств, таких как Украина.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Без Зеленского: Макрон, Меркель и Путин обсудили ситуацию на Донбассе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
6
 Просмотров: 16695
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: &quot;горячие&quot; фото тату-модели
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: "горячие" фото тату-модели
7
 Просмотров: 13725
Гороскоп на 30 марта: в чью жизнь придут деньги и признание
Гороскоп на 30 марта: в чью жизнь придут деньги и признание
 Просмотров: 8559
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
9
 Просмотров: 7965
&quot;Ангел&quot; Victoria&#039;s Secret устроила пляжную фотосессию в стиле ню
"Ангел" Victoria's Secret устроила пляжную фотосессию в стиле ню
5
 Просмотров: 4896
Донбасс
Путинские наемники 8 раз срывали "тишину"
Путинские наемники 8 раз срывали "тишину" Просмотров: 9
Дрон ОБСЕ зафиксировал танки и ракетные комплексы российских наемников
Дрон ОБСЕ зафиксировал танки и ракетные комплексы российских наемников Просмотров: 720
"Мама пошла за папой" - жену киборга забрал Covid-19 за сутки после смерти мужа
"Мама пошла за папой" - жену киборга забрал Covid-19 за сутки после смерти мужа Просмотров: 684
Отец двоих детей и единственные сыновья: попрощались с военными, погибшими около Шумов
Отец двоих детей и единственные сыновья: попрощались с военными, погибшими около Шумов
7
 Просмотров: 603
Рада осудила агрессию России. Проголосовали все, кроме ОПЗЖ
Рада осудила агрессию России. Проголосовали все, кроме ОПЗЖ Просмотров: 756
Больше всего комментируют
9
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
9
В партии Зеленского хотят найти "подстрекателей" протеста под ОП
6
Уволенный Тупицкий созывает заседание КСУ
2
Украина готова к наступлению на Донбассе, но есть риски - Хомчак
1
Назвали имена россиян, причастных к пыткам в тюрьме "Изоляция" на Донбассе
Голосов: 10726
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть