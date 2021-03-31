Без Зеленского: Макрон, Меркель и Путин обсудили ситуацию на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что именно Украина провоцирует эскалацию вооруженного противостояния. фото: facebook.com/pg/mva.gov.ua

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил ситуацию на Донбассе с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсуждение велось без участия президента Украины Владимира Зеленского.

Путин заявил, что Украина должна выполнять все достигнутые договоренности, в которые входят "налаживание прямого диалога с Донецком и Луганском" и "урегулирования правовых аспектов особого статуса Донбасса". Также он заявил, что именно Украина провоцирует эскалацию вооруженного противостояния. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В свою очередь Меркель и Макрон призвали Россию взять на себя обязательства по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снайпер оккупантов признался, что Россия перебрасывает на Донбасс дополнительные силы

"Была отмечена необходимость того, чтобы Россия взяла на себя твердое обязательство по стабилизации режима прекращения огня в Украине и выработке путей выхода из кризиса в соответствии с Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

На сайте правительства Германии сообщается, что Макрон и Меркель призвали провести переговоры в нормандском формате по реализации Минских договоренностей.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что может назвать президента России Владимира Путина убийцей. Так он ответил на соответствующий вопрос журналиста. По его словам, Россия не уважает территориальную целостность соседних государств, таких как Украина.