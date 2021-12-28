Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир

Россия прямо угрожает дипломатам стран Североатлантического альянса напасть на Украину, если НАТО не примет ультиматумы Кремля. США и Россия договорились о новых переговорах в середине января. Вашингтон отправляет самолеты-разведчики на восток Украины. Что писали мировые медиа об Украине и событиях вокруг нее – в обзоре прессы за 21-28 декабря.

"США и Россия проведут переговоры на фоне напряженности в Украине", The Guardian, Великобритания

Официальные лица из США и России проведут переговоры по вопросам безопасности 10 января, сообщил представитель администрации Джозефа Байдена. РФ и НАТО также проведут переговоры 12 января. Более широкая региональная встреча с участием Москвы, Вашингтона и европейских стран назначена на 13 января.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что реакция США по гарантиям (о нерасширении НАТО на восток. - Gazeta.ua) до сих пор была "абстрактной".

Без Украины не примут никаких решений о ее будущем

"Россия может изложить опасения. Мы изложим наши по поводу ее действий. Будут области, в которых сможем добиться прогресса, и те, в которых не достигнем согласия. В этом суть дипломатии", – заявил представитель Белого дома.

Добавил, что без Украины не примут никаких решений о ее будущем.

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Президент США Джо Байден 27 декабря подписал закон, предусматривающий $300 млн в поддержку вооруженных сил Украины.

"Как Россия решает, когда напасть", Евгений Чаусовский, более 10 лет работал старшим аналитиком по России в аналитической фирме Stratfor, Foreign Policy, США

Мир со страхом смотрит на российско-украинскую границу и не зря. РФ собрала там более 120 тыс. военных, а бои на линии столкновения между поддерживаемыми Москвой сепаратистами и украинскими войсками активизировались. Знаки не самые лучшие. 17 декабря МИД России обнародовал предложения, очерчивающие "красные линии" по расширению НАТО на восток, а Путин обнародовал зловещее предупреждение 21 декабря о "военно-техническом" ответе на то, что он считает "агрессивными" действиями Запада.

Западные чиновники назвали многие предложения России "неприемлемыми", хотя срочность ситуации подтолкнула их к переговорам с ней в январе. Несмотря на то, что многие пытались понять, действительно ли Путин решил напасть, существует более широкая база для понимания российских военных интервенций. Несмотря на жесткие слова из Москвы, опыт показывает, что вторжение маловероятно.

Несмотря на жесткие слова из Москвы, вторжение маловероятно

Основные императивы России – внутренняя консолидация, защита от внешних угроз и расширение влияния на региональном уровне, особенно в странах бывшего СССР. Расширение НАТО на бывшие советские республики таким образом нарушает их. Хотя Москва была слишком слабой, чтобы остановить вхождение в Альянс Центральной Европы и стран Балтии в 1990-х - начале 2000-х, она начала войну в Грузии 2008 года и в Украине 2014-го. Такие решения Кремль не принимал легкомысленно.

Автор: Getty Images Силы территориальной обороны, резерв Вооруженных сил Украины, участвуют в военных учениях под Киевом 25 декабря

Думая, стоит ли нападать, российские подсчеты основываются на пяти переменных. Первое, возникает триггер или событие, имеющее в основе давнюю психологическую травму. Во-вторых, местная поддержка россиян. Третье, ожидаемый военный ответ жертвы нападения. Четвертое, технические способности России. Пятое, относительно низкие политические и экономические потери, особенно невоенные ответы – санкции и дипломатия.

Если какое-то условие недостаточно или негативно, Россия вряд ли решится на вторжение. Если все факторы высоки, вероятность наступления значительно выше. Если Москва сыграет неправильно, то заплатит очень высокую цену.

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Возьмем Грузию. Каждая из пяти переменных была высокой. Спусковым крючком стал грузинский обстрел южноосетинских деревень. Местная поддержка российского вторжения была сильной, но только в Южной Осетии и Абхазии. В то же время Россия не посылала наземные войска в собственно Грузию, где местная поддержка была значительно слабее. Россия имела прямой доступ к стране через Рокский тоннель, а вооруженные силы Грузии были значительно слабее российских. Грузия – не член НАТО, поэтому Москва рассчитала, что реакция Запада будет относительно ограниченной. Целью Кремля было заблокировать перспективы Тбилиси по вступлению в Альянс, и результатом стала война.

В случае нападения на Украину пять переменных выпали снова. Спусковым крючком стал Евромайдан, сбросивший пророссийского президента Виктора Януковича. Местная поддержка российского вмешательства была сильнее всего в Крыму и на Донбассе. В остальной части страны слабой. Россия уже имела войска на полуострове и прямой доступ в Донецкую и Луганскую области. Продвижение вглубь Украины повлекло бы за собой длинные линии поставок на более активную политически враждебную территорию. Как и Грузия, Украина не член НАТО и Москва рассчитала, что блок не будет вмешиваться в случае военных действий. Целью было взорвать прозападное правительство Украины и предотвратить вступление в Альянс. В результате имеем аннексию Крыма и продолжающийся до сих пор конфликт на Донбассе.

Россия не отважилась напасть на Эстонию в 2007 году после инцидента с Бронзовым солдатом

Есть случаи, когда Россия не отважилась на военное нападения, хотя до этого шло. Например, не напала на Эстонию в 2007 году после инцидента с Бронзовым солдатом, хотя имела оправдание – защита этнических россиян. Эстония - член НАТО, и потенциальные затраты на российское вторжение были бы слишком высоки.

Москва также не пошла на военное вторжение во время этнических столкновений между киргизами и узбеками на юге Кыргызстана в 2010-м, несмотря на то, что власти Кыргызстана просили. Такое вмешательство было не нужно. Не было перспектив присоединения страны к НАТО и расходы превышали выгоды.

Нападение может иметь обратный эффект и подтолкнуть Украину ближе к НАТО

Это возвращает нас к первоначальному вопросу. Собирается ли Россия снова напасть на Украину? Во-первых, какую цель имеет Москва, чтобы сейчас вторгнуться? Нет четкого ответа, кроме дальнейшего подрыва украинских властей, использования реваншизма для поднятия внутренней поддержки Путина или меседж Запада. Без основного триггера вмешательство кажется маловероятным. Но такое решение может иметь обратный эффект и подтолкнуть Украину ближе к НАТО.

Автор: Getty Images Российские самолеты СУ-30 летят над Черным морем

Хотя каждая из пяти переменных присутствовала для российского вторжения в 2014 году, многие изменились. К примеру, сейчас Украина имеет гораздо больше поддержку Запада. Даже несмотря на то, что она не в НАТО, экономические, политические и потенциальные военные расходы для Кремля были бы значительно выше. Кроме того, местная поддержка российского вторжения в Украину сейчас значительно ниже, чем в 2014 году, за исключением плацдармов на Донбассе и в Крыму, где Москва имеет войска.

Так что факты свидетельствуют о маловероятности масштабного российского вторжения. Однако не исключают альтернативных, нетрадиционных мер гибридной войны - политические манипуляции, кибератаки, пропаганда и дезинформация, включая видимые сигналы о потенциальном вторжении.

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Российское вторжение не невозможно, потому что условия могут измениться, что приведет к другому расчету.

"Два американских самолета-шпиона пролетели над Украиной", Forbes, США

Пара лучших самолетов наблюдения военно-воздушных сил США 27 декабря пролетела над восточной Украиной, менее чем в 65 км от территории, контролируемой поддерживаемыми Россией сепаратистами.

ВВС США открыто провели полеты в украинском воздушном пространстве. В миссии принимали участие самолеты наземного наблюдения E-8C и судна сигнальной разведки RC-135V.

Автор: US AIR FORCE Американский самолет-разведчик E-8C

Вашингтон усилил поддержку Киева. США передали Украине радары, патрульные катера и противотанковые ракеты на миллиарды долларов. Американская военная группа советников недавно отправилась в Киев, чтобы оценить систему противовоздушной обороны страны. Теперь американцы собирают разведывательные данные в Украине.

Американская военная группа советников отправилась в Киев, чтобы оценить систему противовоздушной обороны страны

Самолет E-8C оснащен подвесным радаром с индикатором подвижной цели на земле. Он может сканировать транспортные средства, направление их движения и скорость. RC-135V – самолет сигнальной разведки, чувствительные датчики которого принимают вражеские передачи. Эти самолеты работают в паре. Первый обнаруживает танки и другую технику. Второй регистрирует коммуникации. Они дают представление о русских войсках.

Глава МИД России Сергей Лавров предупредил Байдена, что "развертывание сил НАТО в непосредственной близости от российских границ будет иметь самые серьезные последствия". Угроза не удержала Белый дом от работы E-8 и RC-135.

"Есть высокий риск вооруженного конфликта с Украиной – минобороны России", ABC, США

Замминистра обороны РФ предупредил иностранных послов о "высоком риске" конфликта с Украиной. Он это сказал через день после того, как Путин угрожал "разными" военными и техническими ответами, если Запад не услышит его обеспокоенность.

Эти сообщения из Москвы заставили западных официальных лиц насторожиться, что Путин начнет атаку даже после того, как Байден предупредил его, что это приведет к серьезным санкциям.

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Требование России, в частности запрет Украине вступить в НАТО, американские чиновники назвали "неприемлемым".

Заместитель министра обороны России Александр Фомин 27 декабря снова обвинил НАТО в провоцировании конфликта. Альянс отправил военные корабли и разведчики в поддержку Украины. Это перекликается с заявлением на прошлой неделе министра обороны Сергея Шойгу, утверждавшего, что Украина с помощью наемников из США готовит атаку с использованием химического оружия.

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"Альянс перешел к практике прямых провокаций, сопровождающих высокий риск перерастания в вооруженное противостояние", - сказал Фомин во время встречи с послами, в которой приняли участие представители 14 стран НАТО.

Это вымышленный повод, который может создать Россия, чтобы оправдать вторжение.

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"Россия вроде бы возмущена кризисом, который сама создала. Это Москва поставила на границе до 175 тыс. военных и грозится снова напасть на Украину, если ее требования не выполнят. Кремль говорит: делайте, что говорю, или нападу и оккупирую суверенную страну вопреки всем международным нормам", - комментирует топ-чиновник Пентагона, аналитик по национальной безопасности Мик Малрой.

В прошлом обозрении прессы Gazeta.ua давала репортаж с прифронтового Донбасса, о борьбе Зеленского против олигарха Ахметова и встрече "Люблинского треугольника".