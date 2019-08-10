Без потерь: как прошли сутки в ООС

Четыре обстрелы - как прошли сутки на Донбассе. Фото с открытых источников.

В течение суток, 9 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, передает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Четыре раза обстреляли позиции украинских военных в районе оперативно-тактической группировки "Восток". Еще два раза противник нарушил режим тишины в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

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Потерь ни со стороны украинских защитников, ни со стороны боевиков не было зафиксоавано.

С начала текущих суток противник дважды нарушил режим тишины. В районе "Севера" и один раз в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Министерство внутренних дел разрабатывает план по восстановлению публичной безопасности и порядка в отдельных районах Донбасса. В рамках соответствующей стратегии уже подготовили 800 полицейских, которые примут участие в деоккупации ОРДЛО.