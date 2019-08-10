Без потерь: как прошли сутки в ООС

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 612
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1296
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 2691
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2043
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4419
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 13968
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15597
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 810
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2952
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3528
Фото
Все фото
4
5
9
9
3
Красиво только на фасаде: мариупольская больница вызывает ужас
Красиво только на фасаде: мариупольская больница вызывает ужас
Попрощались с морпехом Сергеем Шандрой
Попрощались с морпехом Сергеем Шандрой
Кукуруза выше БТРа: как начались первые бои за Иловайск
Кукуруза выше БТРа: как начались первые бои за Иловайск
Ми-ми-ми по-военному: бойцы показали меньших товарищей
Ми-ми-ми по-военному: бойцы показали меньших товарищей
Военных задержали на продаже арсенала оружия
Военных задержали на продаже арсенала оружия
Видео
Все видео
Задержали "милиционера ЛНР"
Задержали "милиционера ЛНР"
Сожгли позицию боевиков на терриконе
Сожгли позицию боевиков на терриконе
Умер самый старший доброволец на Донбассе
Умер самый старший доброволец на Донбассе
Генеральские автомобили отправили служить на границу
Генеральские автомобили отправили служить на границу
Террористы перешли линию разграничения и попытались предъявить права на Счастье
Террористы перешли линию разграничения и попытались предъявить права на Счастье
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Просмотров: 4196
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3897
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 810
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7623
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
09 августа 2019
Просмотров: 315
Між двома соснами
Ніхто так не сумнівається і ніхто так не боїться свого минулого, як українці. Нас стільки разів карали за нього і впродовж таких довгих століть, що ...
суббота, 10 августа 2019 09:50

Без потерь: как прошли сутки в ООС

  Комментировать
Без потерь: как прошли сутки в ООС
Четыре обстрелы - как прошли сутки на Донбассе. Фото с открытых источников.

В течение суток, 9 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, передает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Четыре раза обстреляли позиции украинских военных в районе оперативно-тактической группировки "Восток". Еще два раза противник нарушил режим тишины в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самоликвидировались: на Донбассе погибли трое боевиков

Потерь ни со стороны украинских защитников, ни со стороны боевиков не было зафиксоавано.

С начала текущих суток противник дважды нарушил режим тишины. В районе "Севера" и один раз в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Министерство внутренних дел разрабатывает план по восстановлению публичной безопасности и порядка в отдельных районах Донбасса. В рамках соответствующей стратегии уже подготовили 800 полицейских, которые примут участие в деоккупации ОРДЛО.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Без потерь: как прошли сутки в ООС». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
августа

Королевскую семью казнили повстанцы

Самое читаемое
Голые женщины в пикантных позах: фотограф устроил &quot;горячую&quot; фотосессию в Карпатах (18+)
Голые женщины в пикантных позах: фотограф устроил "горячую" фотосессию в Карпатах (18+)
12
 Просмотров: 163459
17-летняя девушка умерла через несколько часов после интима
17-летняя девушка умерла через несколько часов после интима Просмотров: 53013
Смерть после интима: появились новые подробности трагедии в Кривом Роге
Смерть после интима: появились новые подробности трагедии в Кривом Роге Просмотров: 25896
Геращенко на первой встрече &quot;ущипнула&quot; Разумкова
Геращенко на первой встрече "ущипнула" Разумкова 2 Просмотров: 19387
Как в старину путешествовали по Египту - подборка фото
Как в старину путешествовали по Египту - подборка фото
16
 Просмотров: 13231
Донбасс
Война на Донбассе: сообщили последние новости с передовой
Война на Донбассе: сообщили последние новости с передовой Просмотров: 576
МВД подготовило 800 полицейских для деоккупации Донбасса
МВД подготовило 800 полицейских для деоккупации Донбасса Просмотров: 531
Самоликвидировались: на Донбассе погибли трое боевиков
Самоликвидировались: на Донбассе погибли трое боевиков Просмотров: 1683
Морская авиация ВМС получила современный вертолет
Морская авиация ВМС получила современный вертолет 1 Просмотров: 864
Красиво только на фасаде: мариупольская больница вызывает ужас
Красиво только на фасаде: мариупольская больница вызывает ужас
4
 Просмотров: 1287
Больше всего комментируют
24
В 5 лет Украина изменится кардинально - Зеленский
18
"Роттердамом+" обманули потребителей на более чем 18 млрд грн: НАБУ трясет топ-чиновников
7
Мы имеем право на ненависть
2
Будущий нардеп попытался выгородить боевиков
2
Леся Никитюк подразнила сеть влажным фото в бикини
Голосов: 4602
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua