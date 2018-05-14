Бетонная стена упала на 4 детей, один ребенок - в реанимации

етонная стена привалила детей

В городе Доброполье Донецкой области бетонная боковая стена перекрытия над подъездом многоэтажки упала на четырех детей, играющих рядом.

Об этом сообщает полиция области.

8-летняя девочка получила тяжелые травмы, ее госпитализировали в реанимацию местной больницы. За жизнь ребенка борются медики.

Трое других детей получили незначительные травмы и их жизни ничего не угрожает.

Полиция открыла уголовное производство по статье о служебной халатности. Правоохранители устанавливают причины трагедии.

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Напомним, в Ивано-Франковской области бетонной плитой придавило подростка, у которого из-за этого произошел разрыв печени. Парень в тяжелом состоянии госпитализирован.