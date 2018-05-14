Бетонная стена упала на 4 детей, один ребенок - в реанимации

 
Ексклюзивы
1/5
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
Просмотров: 882
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
1 Просмотров: 1296
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
4 Просмотров: 34101
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
Просмотров: 1071
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
4 Просмотров: 891
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 2457
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 1918
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2970
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
17 Просмотров: 52064
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1485
Фото
Все фото
5
3
3
16
5
Боевики ударили по ВСУ новейшими реактивными снарядами
Боевики ударили по ВСУ новейшими реактивными снарядами
Показали последствия обстрела боевиками жилых домов
Показали последствия обстрела боевиками жилых домов
Захарченко боится мирных жителей Донбасса - СМИ
Захарченко боится мирных жителей Донбасса - СМИ
ВСУ показали блестящие результаты: красноречивые фотографии
ВСУ показали блестящие результаты: красноречивые фотографии
Назвали имена россиян, которые руководили обстрелом Мариуполя
Назвали имена россиян, которые руководили обстрелом Мариуполя
Видео
Все видео
Убийства детей и нацистские речи: боевики придумали новые страшилки про ВСУ
Убийства детей и нацистские речи: боевики придумали новые страшилки про ВСУ
Мастер- класс: украинские разведчики показали, как обходят мины боевиков
Мастер- класс: украинские разведчики показали, как обходят мины боевиков
Даже пес офигел: у сети высмеяли парад в Донецке
Даже пес офигел: у сети высмеяли парад в Донецке
"Почувствуйте на себе" - опубликовали впечатляющее видео боя на Донбассе
"Почувствуйте на себе" - опубликовали впечатляющее видео боя на Донбассе
Опубликовали впечатляющее видео возвращения 10-й бригады домой
Опубликовали впечатляющее видео возвращения 10-й бригады домой
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
5 Просмотров: 12537
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2790
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 8118
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6858
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2196
Колонка
Анна Щокань
Анна Щокань
13 мая 2018
Просмотров: 522
Незалежний Богдан
– Переїхав у Київ волонтерством займатися. Подобається мені в столиці. Можливостей допомагати більше. Вчора для бездомних їжу роздавав, ...
понедельник, 14 мая 2018 03:15

Бетонная стена упала на 4 детей, один ребенок - в реанимации

  Комментировать
Бетонная стена упала на 4 детей, один ребенок - в реанимации
етонная стена привалила детей

В городе Доброполье Донецкой области бетонная боковая стена перекрытия над подъездом многоэтажки упала на четырех детей, играющих рядом.

Об этом сообщает полиция области.

8-летняя девочка получила тяжелые травмы, ее госпитализировали в реанимацию местной больницы. За жизнь ребенка борются медики.

Трое других детей получили незначительные травмы и их жизни ничего не угрожает.

Полиция открыла уголовное производство по статье о служебной халатности. Правоохранители устанавливают причины трагедии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На ребенка упала бетонная плита

Напомним, в Ивано-Франковской области бетонной плитой придавило подростка, у которого из-за этого произошел разрыв печени. Парень в тяжелом состоянии госпитализирован.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бетонная стена упала на 4 детей, один ребенок - в реанимации». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Королева Харькова&quot;, с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
"Королева Харькова", с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
18
 1 Просмотров: 98485
&quot;Из рук все попадало. Не могла идти&quot; - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
 4 Просмотров: 34101
Верховная Рада хочет ввести еще один налог для украинцев
Верховная Рада хочет ввести еще один налог для украинцев 1 Просмотров: 22853
Цены на газ рекордно выросли
Цены на газ рекордно выросли 28 Просмотров: 22313
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников 6 Просмотров: 17446
Больше всего комментируют
28
Цены на газ рекордно выросли
12
Боевики ДНР внесли Рубана в список на обмен
9
Первый грузовой самолет сконструировал украинец
7
Крымские рестораны начали продавать пирожки с капустой
6
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников
Голосов: 24593
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua