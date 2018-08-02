"Бьет до 5 километров" - протестировали мощный ракетный комплекс

В Украине в очередной раз протестовали мощный ракетный комплекс "Стугна". Фото - obozrevatel.com

В Украине в очередной раз протестовали мощный ракетный комплекс "Стугна". Его заряд может поражать цель на расстоянии 5 километров, а это вдвое больше, чем американский "Джавелин".

Тактические учения-соревнования артиллерийских подразделений украинских арт-бригад с применением противотанковых комплексов продолжались в течение 2 дней на линии отвода, передают "Факты".

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Военные стреляли по мишеням, собирали автоматы на скорость, преодолевали полосу преград, метали гранаты и оказывали медицинскую помощь. Все это лишь предварительный этап соревнований противотанковых расчетов. Сначала военное жюри оценивает ловкость бойцов, которые, кроме своих непосредственных обязанностей, должны быть универсальными солдатами, готовыми к сверхсложным задачам.

Противотанковый ракетный комплекс "Стугна" разработки киевского конструкторского бюро "Луч" начали массово производить в 2015-м. Как говорят военные из противотанковых подразделений, по большинству показателей он даже превосходит иностранные аналоги. В отличие от "Джавелин", отечественный "Стугна" имеет больший калибр, 130 мм против 127, преодолевает вдвое большее расстояние до поражения цели - 5 километров, но главное - он ​​в несколько раз дешевле американского оружия.