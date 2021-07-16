Беспилотник оккупантов пересек линию разграничения

Боевики запускали беспилотник типа "Орлан-10". Фото: ua.news

С начала суток На Донбассе зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Так, российские наемники запускали беспилотник за линию разграничения. Об этом информирует пресс-служба штаба ООС.

Пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" зафиксировали на Луганщине. Подавили ли его Вооруженные силы Украины - не сообщается.

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Также в течение суток в зоне ООС пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали почти 8 гектаров территории и передали на уничтожение 123 взрывоопасных предмета.

15 июля российские наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Трое военных получили ранения, двое - боевое травмирования. Под прицел попали населенные пункты Донецкой области, в частности Широкино Волновахского района, Нью-Йорк Бахмутского района и райцентр Марьинка. В Луганской области били неподалеку Песчаного Станично-Луганского района, Причепиловка Новоайдарского района, Новоалександровки Беловодского района.