Белорус рассказал, как перегонял танки из России на Донбасс

Боевик из Беларуси засвидетельствовал о переброске танков из России на Донбасс. Фото depo.ua

Гражданин Беларуси Константин Фофанов признался, что воевал в рядах террористов ЛНР и лично перегонял из России на оккупированную территорию Украины военную технику.

"Приехал на Донбасс и попал в батальон боевиков "Заря", которым в то время руководил будущий главарь группировки ЛНР Игорь Плотницкий. Первым заданием стала переправки бронетранспортера из поселка Рассвет Ростовской области", - рассказал 60-летний белорус, сообщает "Донбасс.Реалии".

Именно эта боевая машина запечатлена на снимках наемника в его телефоне и в базе "Миротворец".

При этом сам Фофанов уверяет, что на Донбассе занимался радиоэлектронной борьбой и людей не убивал.

Также он говорит, что в рядах бандформирований большинство составляют русские и местные, но также есть белорусы и представители других национальностей.

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В Кремле заявили, что не видит смысла проводить встречу участников "нормандской четверки" пока не выполнены договоренности о разведении сил на Донбассе. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме "Территория смысла" во Владимирской области сообщил, что вместе с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым недавно посетил Берлин и Париж, где предложили провести очередную встречу в "нормандском формате" на высшем уровне.