Белорус рассказал, как перегонял танки из России на Донбасс

 
Ексклюзивы
1/5
Рада дала старт закону Колесниченко-Кивалова
Рада дала старт закону Колесниченко-Кивалова
Просмотров: 261
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 1404
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 180
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
1 Просмотров: 4878
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
6 Просмотров: 5436
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
3 Просмотров: 1476
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6138
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10125
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4806
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 936
Фото
Все фото
6
9
3
7
6
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Дождь &quot;смыл&quot; свежий ремонт за 11 млн грн в школе
Дождь "смыл" свежий ремонт за 11 млн грн в школе
Украинские военные покорили самую высокую гору Европы
Украинские военные покорили самую высокую гору Европы
На Донбассе &quot;200-го дембеля&quot; получил боевик Денис Сысоев
На Донбассе "200-го дембеля" получил боевик Денис Сысоев
Волонтеры объединились для открытия центра помощи ветеранам АТО
Волонтеры объединились для открытия центра помощи ветеранам АТО
Видео
Все видео
"Уничтожает врага одним ударом" - показали ужас оккупантов
"Уничтожает врага одним ударом" - показали ужас оккупантов
Белорус рассказал, как перегонял танки из России на Донбасс
Белорус рассказал, как перегонял танки из России на Донбасс
Задержали бойцов ВСУ, которые сливали топливо для продажи
Задержали бойцов ВСУ, которые сливали топливо для продажи
"Менял гранаты за бутылку" - белорус рассказал, как воевал за боевиков на Донбассе
"Менял гранаты за бутылку" - белорус рассказал, как воевал за боевиков на Донбассе
Появились подробности смертельного боя, где погибли 2 военных
Появились подробности смертельного боя, где погибли 2 военных
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
3 Просмотров: 1377
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2862
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 621
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4905
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1089
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 351
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
вторник, 31 июля 2018 07:33

Белорус рассказал, как перегонял танки из России на Донбасс

  Комментировать
Белорус рассказал, как перегонял танки из России на Донбасс
Боевик из Беларуси засвидетельствовал о переброске танков из России на Донбасс. Фото depo.ua

Гражданин Беларуси Константин Фофанов признался, что воевал в рядах террористов ЛНР и лично перегонял из России на оккупированную территорию Украины военную технику.

"Приехал на Донбасс и попал в батальон боевиков "Заря", которым в то время руководил будущий главарь группировки ЛНР Игорь Плотницкий. Первым заданием стала переправки бронетранспортера из поселка Рассвет Ростовской области", - рассказал 60-летний белорус, сообщает "Донбасс.Реалии".

Именно эта боевая машина запечатлена на снимках наемника в его телефоне и в базе "Миротворец".

При этом сам Фофанов уверяет, что на Донбассе занимался радиоэлектронной борьбой и людей не убивал.

Также он говорит, что в рядах бандформирований большинство составляют русские и местные, но также есть белорусы и представители других национальностей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Менял гранаты за бутылку" - белорус рассказал, как воевал за боевиков на Донбассе

В Кремле заявили, что не видит смысла проводить встречу участников "нормандской четверки" пока не выполнены договоренности о разведении сил на Донбассе. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме "Территория смысла" во Владимирской области сообщил, что вместе с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым недавно посетил Берлин и Париж, где предложили провести очередную встречу в "нормандском формате" на высшем уровне.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Белорус рассказал, как перегонял танки из России на Донбасс». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Во Львове в три раза уменьшилось количество украинских школ

Паломники и демонстранты схватились на границе

Рада дала старт закону Колесниченко-Кивалова

Интернет-магазины работали не более 7 дней

Самое читаемое
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
8
 Просмотров: 46823
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
15
 Просмотров: 37174
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
 16 Просмотров: 25043
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым 11 Просмотров: 22518
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
7
 Просмотров: 16194
Больше всего комментируют
16
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
11
Новинского внесли в базу Миротворца
11
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
6
Передает устные шифровки из Центра - рассказали об охраннике Новинского из ФСБ
5
Церковники Московского патриархата покинули мероприятие из-за стиха Кобзаря
Голосов: 29331
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua