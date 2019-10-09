Белецкий высунул требования украинской власти

Белецкий требует отказаться от "формулы Штайнмайера". Фото: 112

Ветераны российско-украинской войны останутся на линии столкновения у Золотого (Луганская обл.) до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и "формулы Штайнмайера".

"Это не вопрос исключительно Золотого. Как только мы добьёмся официального заявления об отмене политики отвода войск, официального заявления об отмене "формулы Штайнмайера" от украинской власти, мы будем считать, что выполнили свою, как минимум, миссию по безопасности. Касательно социальной миссии: будем нести ее, насколько будет возможность", - сказал лидер партии "Национальный корпус", первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий на брифинге в Северодонецке.

"Если армия будет отведена, мы остаёмся ровно до тех пор, пока армия не вернётся в эти украинские населенные пункты", - заявил также Билецкий.

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На заседании Трехсторонней контактной группы в Минск 1 октября стороны договорились о начале разведения войск в Золотом и Петровском. Позже спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе по Украине Мартин Сайдик заявил, что разведение сил в Золотом и Петровском начнется в понедельник, 7 октября. 6 октября Правоохранители сообщили, что после анонсированного разведения сил в Золотом Луганской области перед позициями ВСУ останутся 122 дома. Глава МИД Украины Вадим Пристайко 7 октября заявил, что разведение войск перенесли из-за недавних обстрелов.