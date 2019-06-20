"Балабас" отвоевал: показали боевика, который пополнил "бригаду 200"

На Донбассе ликвидировали боевика 26-летнего Виктора Балабанова по прозвищу "Балабас".
Он пополнил "бригаду 200" 15 июня. Однако обстоятельства его смерти пока неизвестны, сообщает блогер под ником Necro Mancer в Twitter.
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Балабанов Виктор Владимирович родился в селе Николаевка Волновахского района Донецкой области.
По данным сайта "Миротворец", он стал членом бандформирования в 2014 году. Участвовал в боях за ДАП. Также отмечают, что в результате ранения потерял часть левой ноги.
На Донбассе ликвидировали 2 террористов. 12 июня был уничтожен боевик Дмитрий - "Чех". Участвовал в боях за Донецкий аэропорт в составе незаконного вооруженного формирования "Восток". На следующий день уничтожили террориста Александра Комаревцева - "Комара".
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