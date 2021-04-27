Азовское море: появились виртуальные экскурсии по Приморску, Урзуфу и другим малоизвестным курортам

Скоро начнется сезон отпусков, и украинцы массово потянутся к морю. Азовские курорты по-прежнему остаются одними из самых популярных направлений. Среди них есть как хорошо известные и раскрученные, так и те, о которых знают мало или не знают вовсе. Например, Приморск или Урзуф. Недавно появились сайты, полностью посвященные этим недооцененным уголкам азовского побережья Украины. Авторы поставили перед собой амбициозную задачу: популяризировать малоизвестные курорты, открыв для соотечественников новые места отдыха, пишет "Старый Азов".

Новые интернет-ресурсы Urzuf.com и Primorsk.ua – это разработка редакции независимого медиапроекта "Кирилловка.Укр", которая занимается информационной поддержкой курортов Азовского моря, в особенности тех, чей рекреационный потенциал до сих пор остается нераскрытым. Здесь собраны самые полные, объективные и актуальные данные о Приморске – курортном городке в Запорожской области и приморском селе Урзуф в Донецком регионе.

Сайты не только знакомят с этими пока малоизвестными уголками азовского побережья страны, но и содержат практическую информацию. Она поможет спланировать здесь отдых, найти ответы на главные вопросы: как добраться, где искать жилье (подспорьем станут беспристрастные обзоры баз отдыха и отелей), как организовать питание, куда пойти и чем заняться на отдыхе, помимо пляжа, и т.д.

Но главная ценность новых медиаресурсов в том, что они позволяют увидеть малознакомые Приморск и Урзуф своими глазами не выходя из дома. Речь идет не только о веб-камерах, открывающих вид на побережье и некоторые туробъекты, но и о виртуальных экскурсиях, позволяющих "путешествовать" по курортам и окрестностям.

Сделать это можно, перейдя по ссылкам:

• https://primorsk.ua/3d/

• https://urzuf.com/3d/

Благодаря высокому уровню детализации 3D-туры по Приморску и Урзуфу дают возможность не просто полюбоваться этими живописными курортами с высоты птичьего полета, но и составить реалистичное представление о них самих и об условиях отдыха. У них удобная навигация, которая позволяет перемещаться по местности и рассматривать понравившиеся объекты, приближая и удаляя изображение.

Во время виртуальной экскурсии по Приморску можно заглянуть на центральный пляж курорта, полюбоваться красочными домиками Ясной поляны, увидеть лиманы, славящиеся целебными грязями, и переброшенные через них деревянные мостики, изучить инфраструктуру расположенных на побережье баз отдыха и отелей, "пролететь" над ветряками Приморской ВЭС и рассмотреть ландшафты Обиточной косы.

3D-тур по Урзуфу, состоящий из нескольких сферических панорам, позволит "побывать" на центральном пляже поселка, оценить его благоустроенность, рассмотреть стоящие на побережье отельные комплексы, базы и пансионаты, "прогуляться" по набережной.

Отсюда виртуальную экскурсию можно продолжить в сторону соседних с Урзуфом курортных поселков – Мелекино и Белосарайской косы, увидев, как меняется побережье Азовского моря в этих местах. Пляжи становятся просторнее и ровнее, хоть и менее оборудованы, а застройка на берегу редеет. Во время "путешествия" по Белосарайской косе также можно рассмотреть одноименный маяк, один из старейших в регионе, курортную инфраструктуру на побережье: отели, кафе, магазины, а еще – орнитологический заповедник, где обитают десятки видов птиц.

По мнению инициаторов проектов, их появление повысит осведомленность украинцев о малоизвестных азовских курортах Приморске и Урзуфе, и будет способствовать росту их туристической привлекательности, экономическому благополучию запорожского и донецкого регионов.

В планах авторов продолжать популяризировать курортные города и поселки азовского побережья Украины, которые пока остаются неизведанными и недооцененными.