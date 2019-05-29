"Азов" воюет: как прицельно уничтожают пехоту террористов

Фото: скрин из видео

Опубликовали видео работы батальон-тактической группы спецназа "Азов" в зоне проведения ООС.

После возвращения на передовую отряд выполняет задачи совместно с 30 бригадой им. Константина Острожского, пишет пресс-служба "Азова".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские военные уничтожили 3 оккупанта

Подразделение уже отчиталось о ликвидации вражеского штаба вблизи Новолуганского, нескольких БМП противника, российского беспилотника.

За прошедшие сутки украинские бойцы уничтожили 3 террориста, еще одного ранили. Вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 6 раз - применив вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.