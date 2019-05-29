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среда, 29 мая 2019 12:26

"Азов" воюет: как прицельно уничтожают пехоту террористов

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&quot;Азов&quot; воюет: как прицельно уничтожают пехоту террористов
Фото: скрин из видео

Опубликовали видео работы батальон-тактической группы спецназа "Азов" в зоне проведения ООС.

После возвращения на передовую отряд выполняет задачи совместно с 30 бригадой им. Константина Острожского, пишет пресс-служба "Азова".

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Подразделение уже отчиталось о ликвидации вражеского штаба вблизи Новолуганского, нескольких БМП противника, российского беспилотника.

За прошедшие сутки украинские бойцы уничтожили 3 террориста, еще одного ранили. Вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 6 раз - применив вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

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