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Автор фейка о "распятом в Славянске мальчике" дала интервью

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Автор фейка о &quot;распятом в Славянске мальчике&quot; дала интервью
Жители Славянска еще 7 лет назад опровергли историю о расстрелах в центре города. Фото: Facebook

Автор фейка о "распятом мальчике в Славянске", которая ранее также изображала жертву обстрела в Волновахе, сожалеет о сказанном.

Галина Пышняк, которая в 2014 году рассказывала о публичной казни ребенка, якобы совершенном украинскими силовиками, сейчас живет под Смоленском и работает видеооператором в охранной фирме. В интервью телеканалу "Дождь" историю о мальчике женщина рассказывает сбивчиво и отказывается повторять.

"Да, я сожалею. Потому что эта история обернулась в худшую сторону для моей семьи... Если бы я знала, что это негативно повлияет на мою семью, я бы поступила как другие люди: ничего не вижу, ничего не знаю. Была сильная травля в отношении меня и моих детей. Неправда - ну, пусть будет неправда. Я не хочу ничего говорить - ни подтверждать, ни опровергать. Каждый имеет право на свое мнение. Кто видел, кто там был, тот знает. Никто не скажет правду - люди боятся", - сказала она.

Жители Славянска еще 7 лет назад опровергли историю о расстрелах в центре города. Не удалось найти ни одного доказательства истории Пышняк, однако она продолжает утверждать, что это правда.

Женщина признала, что к ней и семье, как беженцам из Украины, в РФ относятся плохо, "не считают за людей". Ради получения российского гражданства им с мужем пришлось нанимать адвоката. А из-за того, что данные о них есть на сайте "Миротворец", в Украину им с детьми дорога закрыта.

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Российские пропагандисты впервые показали ложь о "распятом мальчике в Славянске" 11 июля 2014 года.

Первой эту историю рассказала не Пышняк, а сторонник "русской весны" Александр Дугин. Он опубликовал сообщение 9 июля 2014 года. Версии отличаются. Дугин отказался общаться со СМИ.

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