Автобус с поклонниками Порошенко из Донецкой области задержали на блок поста

Силовики задержали автобус. Фото: скрин с видео

Силовики остановили автобус со сторонниками пятого Президента Петра Порошенко, активистами и депутатами от "Европейской Солидарности" из Донецкой области.

Об этом в Facebook сообщил депутат Краматорского городского совета Валерий Власенко.

Видео обнародовал видеопроверки на блок-поста и отметил, что силовики безосновательно задерживают автобус.

"Команду Европейской Солидарности города Краматорска остановили на блок поста. Требуют для ухода личные вещи. Почему считают, что мы какие-то преступники", – возмутился депутат городского совета. Он отметил, что из-за этой задержки активисты из Краматорска могут не успеть в аэропорт до прибытия Порошенко.

Власенко сообщил, что правоохранители получили указание от руководства проверять всех.

Активисты отмечают – давление власти не поддадутся и подчеркивают, что Зеленский боится украинского народа. "Мы уже час стоим на блокпосту. У нас ищут "запретную символику" – говорят, будто георгиевские ленты. Я так понимаю, театр абсурда продолжается не только в Киеве, но и по всей Украине", – говорит депутат городского совета.