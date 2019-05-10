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суббота, 11 мая 2019 18:30

Автобус героев - новая действенная инициатива от ветерана АТО

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Ветеран АТО Александр Швецов придумал и воплотил в жизнь программу реабилитации раненых солдат.

Назвал ее #BUSOFHEROES (автобус Героев), пишет благотворительный фонд "Вернись живым".

Швецов ушел на войну в 2014-м, служил в 30-й ОМБр. Прошел Рубежное, Лисичанск, Счастье, Северодонецк пока не случилась беда.

Автор: Вернись живым
  Александр Швецов помогает собратьям, которые вернулись с войны, вновь жить мирной жизнью. Фото: Вернись живым
Александр Швецов помогает собратьям, которые вернулись с войны, вновь жить мирной жизнью. Фото: Вернись живым

Под Луганском террористы с трех сторон окружили защитников Украины и начали стрелять по ним из минометов. Александр получил тяжелое ранение и потерял ногу.

"После операции ко мне позволили зайти маме. Мы, конечно же, сначала расплакались, но потом решили, что переживем это. Хотя мне нелегко было смириться с тем, что произошло", - говорит украинец.

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После прохождения реабилитации он придумал как помочь себе и собратьям заново жить без войны. Для этого выбрал способ путешествий.

"Я знаю, что это такое - постравматичний синдром, я знаю, что мне помогло выбраться. Когда я нырял в путешествия, все проблемы оставались далеко, я заметил, что я оживал в них ... И у меня вошло в мечту показать это все собратьям", - говорит боец.

После первых удачных попыток он вывез детей солдат, которые погибли в бою, в Диснейленд.

Нацгвардейцы спасли 3 человек, которые попали в ДТП.

Бойцы ехали из зоны проведения ООС. Недалеко от поселка Приазовское Запорожской области увидели разбитые автомобили, сообщает МВД Украины.

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