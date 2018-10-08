Авиаторы эффектно расправились с врагом

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Украинские силы на Донбассе уничтожили опорный пункт пророссийских боевиков . Таким был ответ военных на постоянные огневые провокации.

По целям отрабатывали подразделения зенитных ракетных войск и армейской авиации. Военные тренировались уничтожать вражеские БПЛА.

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