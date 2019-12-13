Аваков заговорил о совместных патрулях с жителями ОРДЛО

Украинские власти рассматривают возможность организации совместных полицейских патрулей с представителями ЛДНР. Фото - eurointegration.com.ua

Украинские власти рассматривают возможность организации совместных полицейских патрулей с представителями оккупированных районов на Донбассе.

После заключения дипломатами адекватного соглашения на оккупированные территории Донбасса может зайти, например, патруль из пяти человек: двое украинских полицейских, один представитель специальной полицейской миссии ОБСЕ и два представителя территориальных общин, в которых будут проходить выборы. Об этом в эфире "Право на власть" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Я это не придумал из головы, мы воспользовались опытом мировых конфликтов, такая ситуация была в Хорватии", - сообщил Аваков.

Отметил, что сейчас существует "народная милиция ЛНР" и "народная милиция ДНР", но они должны быть распущены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог

"Это переходный период такой, очень сложный, специальной полицейской миссии. Он длится недолго и очень тяжелый для самих полицейских. И он грозит гигантскими конфликтами внутри и даже жертвами между ними, потому что схватки все равно возникают. Но, пожалуй, другого пути нет, и это наименьший объем сложностей, которые мы можем получить, восстанавливая свой суверенитет. И я думаю, что это корректное, возможно к обсуждению предложение", - отметил Аваков.

Он подчеркнул, что Путин не желает "счастья для нас и для нас сильной Украины".

"Мы и так живем не в легких условиях. Мы хотим забрать и наших людей, и нашу землю, и потом с этим разбираться. И мы говорим очень просто: возьмите своих военных, просто идите и дайте нам самим разобраться. У нас будет сложный разговор с нашими людьми, но мы между собой разберемся. Господин Путин, отойдите за границу, все просто", - доб авил Аваков.

Он отметил, что "нам надо держать свою позицию".

Верховная Рада продлила еще на год закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", принятый в 2014 году. Манипуляции, которые распространяются в социальных сетях, это вроде бы измена, капитуляция, не соответствуют действительности. Местные выборы этим законом не устанавливаются.