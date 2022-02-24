Атака РФ в Донецкой области: среди раненых ребенок

В течение ночи и утра 24 февраля российские войска обстреляли Верхнеторецкое, Павлополь, Гнутово, Талаковку, Мариуполь, Краматорск, Новолуганское Донецкой области.

По оперативным данным, в Мариуполе четверо пострадавших гражданских, среди них один ребенок. Им оказывается медицинская помощь, сообщил голова облгосадминистрации Павел Кириленко.

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Вблизи Торецкого ведутся интенсивные обстрелы позиций ВСУ. Все хранилища открыты, лежачих больных эвакуируют в хранилища силами ГСЧС.

По оперативной информации, в районе Временного Яра противник применил авиацию.

Новолуганское без света, остановлено теплоснабжение, нет воды.

Президент России Владимир Путин в 4 утра вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции на Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии.