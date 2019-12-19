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четверг, 19 декабря 2019 18:30

Армии покупают натовские палатки и обувь

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Армии покупают натовские палатки и обувь
Для нашего войска закупят натовские палатки и обувь / фото: КП

Палатки и обувь для Вооруженных сил Украины покупать у производителя, который соответствует стандартам НАТО.

В следующем году войско планирует закупку вещевого имущества через Агентство НАТО по поддержке и поставки, пишет АрмияИнформ.

"Это эксперимент. Закупим у иностранных производителей палатки, обувь и другие необходимые предметы. Департамент государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины имеет возможность осуществлять закупку через Агентство НАТО", - заявил Юрий Куренной из Командование Тыла Вооруженных сил ВСУ ..

Это, в частности, палатки, используют армии стран-членов Альянса.

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"Они не должны быть дороже отечественных, но при этом - более долговечными. К этому мы их получали в качестве гуманитарной помощи и имели возможность убедиться в их качестве. Закупим еще ряд предметов для Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины - обувь, полевые костюмы, которые уже стоят на обеспечении в странах-членах Альянса", - добавил Юрий Куренной.

Украинская армия будет реформироваться к стандартам НАТО, "не на словах, а на деле".

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