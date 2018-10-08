Армейская авиация показала стрельбища по вражеским целям

Авиация ВСУ отработала по вражеским целям. Фото: YouTube

Украинские авиаторы из Объединенных сил тренировались отражать воздушную разведку противника.

На тренировках внимание уделили противодействию применения враждебных БПЛА. Об этом сообщил штаб ООС.

Для отработки по целям привлекались подразделения зенитных ракетных войск и армейской авиации.

"На днях провели совместную тренировку экипажей вертолетов и наземных подразделений. Отечественный БПЛА "Аист" играл роль враждебного "Орлана", вертолетчики охотились на него. Тренировка показала готовность подразделений армейской авиации сбивать вражеские БПЛА в местах, где применение ракет противовоздушной обороны будет нецелесообразным", - говорится в сообщении.

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В течение воскресенья, с 7:00 до 18:00, позиции украинских военных на Донбассе были обстреляны 8 раз, при этом трижды применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.