Арахамия заявил, что денег на Донбасс нет

Председатель фракции Слуга народа заявил, что денег на восстановление Донбасса нет. Фото: Акценты

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что денег на восстановление Донбасса нет.

Добавил, что вопрос о восстановлении Донбасса преждевременно, пишет ЛИГА.

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"Связанных расходов по реинтеграцией Донбасса - мама не горюй. Вычисляются, наверное, десятками миллиардов. У американского правительства была несовершенна инициатива по реинтеграции Палестины с фондом в $ 50 млрд на три года. Я думаю, что у нас суммы могут быть выше. даже если случится Нормандия, нам в один день не скажут: "Все, забирайте Донбасс". Переговорный процесс будет долгим. Мы же понимаем, что у нас денег на восстановление Донбасса нет. Где-то придется брать ", - отметил Арахамия.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не є членом одноіменної партії. Водночас він лишається керівником фракції.