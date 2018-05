Американский аналитик о переговорах по Донбассу: Сурков притворялся

Владислав Сурков не был уполномочен идти на какие-либо уступки по Донбассу и только создавал вид переговорного процесса.

Такой вывод обнародовал бывший помощник главы Пентагона и старший директор Penn Biden Center Майкл Карпентер в twitter.

"Нельзя говорить, что Сурков был уполномочен делать какие-либо уступки в своих переговорах с Волкером. Поэтому не уверен, что это действительно имеет какое-то значение для Украины. Сурков никогда не мог указывать ФСБ или ГРУ, что делать на месте на Донбассе. В основном он просто притворялся, что ведет переговоры", - написал Карпентер.

It's not as if Surkov was empowered to make any concessions in his talks with Volker, so not sure this really means all that much for Ukraine. Surkov never had the power to tell the FSB or GRU what to do on the ground in the Donbas so he was basically just pretend negotiating. https://t.co/Cy13cDhxVM