Американские истребители F-15 прибудут в Украину: назвали дату и место

Многонациональные учения "Чистое небо - 2018" состоится в Украине в течение 8-19 октября на Хмельнитчине и Винницкой.

В рамках проведения учений в Украину прибудут самолеты стран НАТО, пишет Український мілітарний портал.

Фото: УМП

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Прибудут участники из США, Румынии, Польше, Королевства Бельгии, Королевства Дании, Королевства Великобритании и Северной Ирландии, королевства Нидерландов, Греческой Республики и Эстонской Республики. будет привлечено более 40 летательных аппаратов, десятки зенитных ракетных комплексов и средств радио-технических войск.

Впервые за 20 лет в Украину посетят американские истребители F-15. Последний раз они находились в Украине 10-14 июня 1997 по программе "родственных авиабаз". Тогда прилетело 4 F-15E в сопровождении самолета-заправщика KC-135 с базы Сеймур-Джонс, США.

На территории Украины в 2018 году будет проведено 5 международных военных учений. Украинцы будут учиться действовать вместе с американцами, поляками, немцами, молдаванами и румынами.