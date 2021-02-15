Адские сутки на Донбассе: последние новости из штаба

 
Ексклюзивы
1/5
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Просмотров: 72
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 144
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 6219
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 180
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 288
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Просмотров: 1161
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 261
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 441
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1476
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 594
Фото
Все фото
38
4
6
4
13
&quot;Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой&quot; - два села на коленях прощались с десантником
"Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником
Зеленский с послами &quot;Большой семерки&quot; полетел на Донбасс
Зеленский с послами "Большой семерки" полетел на Донбасс
Кто поддерживает, когда опускаются руки: волонтерам вручили награды
Кто поддерживает, когда опускаются руки: волонтерам вручили награды
Показали на фото, как &quot;Донбасс Арена&quot; зарастает бурьяном
Показали на фото, как "Донбасс Арена" зарастает бурьяном
Зеленский сажает в тюрьмы ветеранов, потому что боится их
Зеленский сажает в тюрьмы ветеранов, потому что боится их
Видео
Все видео
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Нардеп Кива получил миллион от фирмы, след которой ведет к оккупированным территориям
Нардеп Кива получил миллион от фирмы, след которой ведет к оккупированным территориям
В костеле открыли музей русско-украинской войны
В костеле открыли музей русско-украинской войны
Боевики вернут пленных украинцев
Боевики вернут пленных украинцев
Интервью
1/5
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 261
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 441
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1476
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 486
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 549
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
14 февраля 2021
Просмотров: 405
Поїхала перевірити
– Дивлюся ZIK і NewsOne. Пропаганди не бачу. На канали наговорюють, – каже Ірина Володимирівна. У липні 2019-го з нею вперше ...
понедельник, 15 февраля 2021 07:55

Адские сутки на Донбассе: последние новости из штаба

  Комментировать
Адские сутки на Донбассе: последние новости из штаба
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 14 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

А недалеко от населенного пункта Новолуганское, при перемещении на позиции, на неизвестном предмете подорвались и погибли 3 военных из состава Объединенных сил. Обстоятельства выясняются, сообщили в штабе ООС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин сделал заявление о Донбассе

"Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. У Новоалександровки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 15 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Стали известны имена погибших на Донбассе военных: капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения). Александр Войтенко и Вячеслав Алексеенко родом из Кременчуга, а Дмитрий Мироненко - из Харькова.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Адские сутки на Донбассе: последние новости из штаба». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой&quot; - два села на коленях прощались с десантником
"Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником
38
 2 Просмотров: 36011
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
5
 Просмотров: 24786
Актриса &quot;Крепостной&quot; обольстительно изгибалась на фоне Карпат
Актриса "Крепостной" обольстительно изгибалась на фоне Карпат
3
 Просмотров: 18432
Украинская Мила Кунис разделась на пляже
Украинская Мила Кунис разделась на пляже
8
 Просмотров: 16776
Абсолютно голая дочь звезды тенниса оседлала слона
Абсолютно голая дочь звезды тенниса оседлала слона
5
 Просмотров: 15030
Донбасс
США формируют новую стратегию по Донбассу - Кравчук
США формируют новую стратегию по Донбассу - Кравчук Просмотров: 702
Назвали имена погибших на Донбассе военных
Назвали имена погибших на Донбассе военных Просмотров: 1287
Троє военных погибли на Донбассе
Троє военных погибли на Донбассе Просмотров: 1143
Путин сделал заявление о Донбассе
Путин сделал заявление о Донбассе 7 Просмотров: 6660
На Донбассе боевики притихли, но не везде
На Донбассе боевики притихли, но не везде Просмотров: 180
Больше всего комментируют
10
Вражеская пропаганда. Ермак рассказал, почему падает рейтинг Зеленского
7
Путин сделал заявление о Донбассе
5
Зеленский с женой в День влюбленных отправится в ОАЭ
3
Окружному админсуду Киева урежут полномочия
2
Выполнить невозможно: Ермак высказался по Минских соглашениях
Голосов: 10409
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть