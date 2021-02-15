Адские сутки на Донбассе: последние новости из штаба

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 14 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

А недалеко от населенного пункта Новолуганское, при перемещении на позиции, на неизвестном предмете подорвались и погибли 3 военных из состава Объединенных сил. Обстоятельства выясняются, сообщили в штабе ООС.

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"Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. У Новоалександровки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 15 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Стали известны имена погибших на Донбассе военных: капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения). Александр Войтенко и Вячеслав Алексеенко родом из Кременчуга, а Дмитрий Мироненко - из Харькова.