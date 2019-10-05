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суббота, 05 октября 2019 18:06

800 полицейских подготовили для работы на деокупированных территориях

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800 полицейских подготовили для работы на деокупированных территориях
Определили работу полиции на Донбассе. Фото: МВД

Около 800 украинских полицейских подготовили для работы на деокупированных территориях.

Об этом сообщили во время всеукраинского научно-практического круглого стола "Деоккупации Донбасса: организационно-правовой механизм восстановления территориальной целостности Украины", который состоялся в Мариуполе, передает Полиция Донеччины.

Правоохранители разрабатывают порядок функционирования полицейских подразделений на временно оккупированной территории, первоочередные меры по обеспечению общественной безопасности и защиты прав граждан.

Уже предусмотрено ресурсы для бесперебойной деятельности подразделений.

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Основные принципы организационно-правового механизма восстановления территориальной целостности Украины будут приняты во внимание во время практических мероприятий по урегулированию ситуации на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский, играя "миротворца", пытается нравиться всем. Но так не получится. Об этом сказал блогер Сергей Иванов в эфире Skrypin.ua.

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