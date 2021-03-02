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вторник, 02 марта 2021 08:14

7 обстрелов и подрыв военного автомобиля: как прошли сутки на Донбассе

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7 обстрелов и подрыв военного автомобиля: как прошли сутки на Донбассе
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 1 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Неподалеку Водяного оккупанты открывали прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а у Павлополя и Красногоровки - еще и с станковых противотанковых гранатометов. Кроме того, вблизи Красногоровки захватчики обстреливали наши позиции из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Невельского - из стрелкового оружия. Неподалеку Богдановки - с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

У Павлополя наш военный автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил боевое ранение, еще 8 воинов - боевое травмирование. Обстоятельства выясняются, сообщили в штабе ООС.

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Вблизи Луганского вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"На обстрелы противника наши воины открывали огонь. Во время патрулирования неподконтрольных правительству Украины территорий, миссия ОБСЕ зафиксировала вооружение и военную технику, размещенную с нарушениями установленных линий отвода. Вблизи населенного пункта Троицкое вооруженные формирования РФ продолжают дооборудовать существующие и строят новые укрепления в направлении позиций ВСУ"- сообщили в штабе.

По состоянию на 7:00 2 марта обстрелов не зафиксировано.

На Донбассе активно действуют российские снайперские подразделения численностью около 450 человек. Кроме того, около 50 снайперов постоянно находятся на подконтрольной Украине территории. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В основном снайперская группа заходит с территории России на Донбасс на короткий период времени, выполняет поставленную задачу и испытывает вооружение.

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