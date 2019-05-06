5 дней боролся за жизнь: умер 24-летний морпех Иван Сакаль

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Просмотров: 1107
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 486
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 900
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Просмотров: 1944
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5157
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1791
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 1863
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3042
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5393
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Просмотров: 6732
Фото
Все фото
9
3
3
8
3
Полк &quot;Азов&quot; отмечает пятую годовщину со дня основания
Полк "Азов" отмечает пятую годовщину со дня основания
В Украине самолет-штурмовик модернизировали до уровня уникального разведчика
В Украине самолет-штурмовик модернизировали до уровня уникального разведчика
Боевики запускают самодельные гранаты на головы украинских бойцов
Боевики запускают самодельные гранаты на головы украинских бойцов
Десант - не только небо: бойцы провели нетипичные учения
Десант - не только небо: бойцы провели нетипичные учения
Порошенко почтил погибших защитников
Порошенко почтил погибших защитников
Видео
Все видео
С доставкой на передовую: военные по-новому будут заказывать снаряжения
С доставкой на передовую: военные по-новому будут заказывать снаряжения
Первый бой российско-украинской войны: вспоминаем, как он происходил
Первый бой российско-украинской войны: вспоминаем, как он происходил
Ляшко призвал 9 мая выйти на Софийскую площадь с портретами погибших воинов АТО
Ляшко призвал 9 мая выйти на Софийскую площадь с портретами погибших воинов АТО
Небо под стражей: украинские военные показали врагу, "где раки зимуют"
Небо под стражей: украинские военные показали врагу, "где раки зимуют"
"Никого не жалко" - как перевозят пленных боевиков на Донбассе
"Никого не жалко" - как перевозят пленных боевиков на Донбассе
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
3 Просмотров: 2583
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1125
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1278
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3024
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3213
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2019
Просмотров: 1719
Надійний
– Більше заміж не піду. Мужики перевелися, – говорить Оксана. Їй 32. Дружимо зі школи. У селі, де вона живе, я щоліта гостювала на ...
понедельник, 06 мая 2019 16:07

5 дней боролся за жизнь: умер 24-летний морпех Иван Сакаль

  Комментировать
 

6 мая в 10:45 в областной клинической больнице им. Мечникова в Днепре скончался 24-летний Иван Сакаль, старший сержант 137-го отдельного батальона морской пехоты ВМС ВСУ.

Родом из города Турка Львовской области. Это была его 3-я ротация на войне. В морскую пехоту пришел в 2015-м.

Боец получил пулевое ранение (7,62 мм) во время обстрелов российскими оккупантами позиций ВСУ. Был в коме в течение 5 дней.

Главный врач Сергей Рыженко в Facebook написал, что операции продолжались в течение всех 5 дней.

"Ваня был настоящим разведчиком - спокойным, сдержанным, умным. Занимался кросфитом и не раз участвовал в "Звитязі ВМС". Он никогда не прогибался под командование, не выслуживался. Не желал ни наград, ни должностей или званий. На него всегда можно было положиться", - написал в Facebook собрат Тарас Чмут.

Карта для помощи семье: 5168 7573 5762 4412 (брат Михаил Сакаль)

В течение апреля 2019-го в боях на Донбассе погибли 15 украинских военнослужащих. Самым молодым из погибших было 20 лет, самому старшему - 57. Самой острой была ситуация 11 апреля. Тогда Украина потеряла одного бойца, 8 получили ранения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «5 дней боролся за жизнь: умер 24-летний морпех Иван Сакаль». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

"Бог любит пехоту": Украина впервые отмечает День пехотинцев

Самое читаемое
Донбасс-Арена сейчас: свежие фото из оккупированного Донецка
Донбасс-Арена сейчас: свежие фото из оккупированного Донецка
16
 Просмотров: 25705
Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево
Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево Просмотров: 17929
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
8
 Просмотров: 15780
Показали самый живописный каньон Украины
Показали самый живописный каньон Украины
12
 Просмотров: 13699
Показали 20 креативных цветников у дома
Показали 20 креативных цветников у дома
11
 Просмотров: 10215
Донбасс
Смена командующего Объединенных сил: у советника Зеленского возник вопрос к Порошенко
Смена командующего Объединенных сил: у советника Зеленского возник вопрос к Порошенко Просмотров: 1575
Полк "Азов" отмечает пятую годовщину со дня основания
Полк "Азов" отмечает пятую годовщину со дня основания
9
 Просмотров: 621
Военные рассказали о ситуации на Донбассе
Военные рассказали о ситуации на Донбассе Просмотров: 324
В Украине самолет-штурмовик модернизировали до уровня уникального разведчика
В Украине самолет-штурмовик модернизировали до уровня уникального разведчика
3
 Просмотров: 1089
Трем боевым бригадам присвоили имена известных военных
Трем боевым бригадам присвоили имена известных военных Просмотров: 783
Больше всего комментируют
12
За что стоит поблагодарить Порошенко
6
Вятрович выступил против инаугурации президента 19 мая
6
Парубий может пойти в списке партии Порошенко — СМИ
2
У Зеленского планируют ввести всеобщее декларирование доходов
2
Стало известно, кем Зеленский заменит Климкина
Голосов: 35256
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua