5 дней боролся за жизнь: умер 24-летний морпех Иван Сакаль

6 мая в 10:45 в областной клинической больнице им. Мечникова в Днепре скончался 24-летний Иван Сакаль, старший сержант 137-го отдельного батальона морской пехоты ВМС ВСУ.

Родом из города Турка Львовской области. Это была его 3-я ротация на войне. В морскую пехоту пришел в 2015-м.

Боец получил пулевое ранение (7,62 мм) во время обстрелов российскими оккупантами позиций ВСУ. Был в коме в течение 5 дней.

Главный врач Сергей Рыженко в Facebook написал, что операции продолжались в течение всех 5 дней.

"Ваня был настоящим разведчиком - спокойным, сдержанным, умным. Занимался кросфитом и не раз участвовал в "Звитязі ВМС". Он никогда не прогибался под командование, не выслуживался. Не желал ни наград, ни должностей или званий. На него всегда можно было положиться", - написал в Facebook собрат Тарас Чмут.

Карта для помощи семье: 5168 7573 5762 4412 (брат Михаил Сакаль)

В течение апреля 2019-го в боях на Донбассе погибли 15 украинских военнослужащих. Самым молодым из погибших было 20 лет, самому старшему - 57. Самой острой была ситуация 11 апреля. Тогда Украина потеряла одного бойца, 8 получили ранения.