4 БМП и три десятка заложников: ВСУ разгромили противника

Фото: facebook.com/93OMBr

Военнослужащие 93-й отдельной бригады ВСУ "Холодный Яр" успешно приняли участие в учениях "Combined Resolve 12", которые прошли в Германии.

Обучение прошли на базе многонационального межвидового центра по поддержке боеготовности на полигоне "Хоенфельс", сообщается на странице бригады в Facebook.

"Попытки условного противника найти слабину в обороне "холодноярцев" оказались напрасными. Украинская механизированная рота прибегла к тактике маневренной обороны. Пехота часто меняла позиции и при первой же возможности контратаковала наступающих. После одной из атак противника, наш разведчик вошел в тыл наступающего подразделения и, воспользовавшись ситуацией, пленил более трех десятков условного противника и четыре их БМП", - сказано в сообщении.

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Стрельба холостыми патронами не утихала на позициях роты более 4 часов. Наблюдатели-посредники не успевали фиксировать "потери" как со стороны наступающих, так и защитников.

К учениям присоединился и командир холодноярцев полковник Дмитрий Брижинський. Комбриг поделился с представителями штаба бронекавалерийской бригады США практическим опытом командования боевым соединением во время боевых действий на Донбассе.

Учения начались 10 августа. Перед командировкой за границу это подразделение "холодноярцев" вернулось из района проведения операции Объединенных сил, где выполняло боевые задачи на Донецком направлении вблизи Авдеевки.