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пятница, 21 августа 2020 08:19

27 сутки режима прекращения огня: что происходит в зоне ООС

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27 сутки режима прекращения огня: что происходит в зоне ООС
В течение суток 20 августа противник дважды провоцировал украинских военных выстрелами из пулемета. Фото: facebook.com/pressjfo.news

20 августа в районе проведения операции Объединенных сил на подавляющем большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов противника не зафиксировано. За прошедшие сутки задокументировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом рассказали в утреннем возведении прессслужбы командование ООС.

В частности, неприцельно выстрелы из пулемета большого калибра раздавались вблизи Авдеевки, а с автоматической станковой гранатомета противник выстрелил у Новоалександровки. Поскольку, как и в предыдущие дни, выстрелы были провокационными, то наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 21 августа, в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено, на всех участках фронта наблюдалась тишина. Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

Кроме украинских военнослужащих в районе проведения операции должным выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил.

Так, саперы ДСНС разминировали около девяти гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение пятьдесят один найден взрывоопасный предмет. Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки они проводили работы на 29 таких объектах и ​​отремонтировали четырнадцать из них.

Вчера, во время осмотра территории нежилого домовладения в городе Попасная на Луганщине пограничники из состава ООС ликвидировали схрон с боеприпасами. Всего было обнаружено три противотанковые мины ТМ-62, три гранаты РГД-5, три гранаты Ф-1, две гранаты ВОГ-17 и большое количество патронов. Обнаруженные боеприпасы установленным порядком изъято представителями ДСНС. Работники полиции проводят мероприятия по установлению круга причастных лиц.

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Военнослужащие одного из подразделений ВСУ возле села Лобачев задержали 6 граждан, которые пытались попасть на временно оккупированную территорию Украины. Для реализации этого намерения группа лиц планировала переплывать реку Северский Донец на лодке. На "переправе" граждане и были задержаны. По результатам соответствующих процессуальных действий один гражданин Азербайджана и пять граждан Украины привлечены к административной ответственности. На правонарушителей наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 5100 гривен каждому.

19 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. На отдельных участках наемники РФ применили стрелковое оружие. В частности, вблизи Луганского и дважды у Попасной зафиксировано огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия.

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Дата
21
августа

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