26-е сутки режима прекращения огня: оккупанты применили стрелковое оружие

Украинские военные зафиксировали 3 нарушения режима тишины со стороны оккупантов. Фото: Анна Чапала

19 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. На отдельных участках наемники РФ применили стрелковое оружие.

Военнослужащие Объединенных сил четко соблюдают условия прекращения огня, одновременно готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны, сообщили в пресс-служб командования ООС.

В то же время, вблизи Луганского и дважды у Попасной зафиксировано огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия. Во всех случаях одиночные выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли.

В общем, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие задокументировали 3 враждебные нарушения режима прекращения огня.

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Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами.

С начала текущих суток, 20 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

19 августа в рамках рабочей группы по безопасности Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) были достигнуты договоренности о 20 участков разминирования в пределах обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита "Нормандское четверки" от 9 декабря 2019 года. Кроме того, украинская делегация согласилась на 4 новых участка отвода сил и средств.