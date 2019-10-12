2 бойцов получили ранения в Донбассе

Боевики совершили 11 обстрелов. Фото: "Главком"

В течение суток на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды открывал огонь по позициям ОС неподалеку от Водяного, дважды - вблизи Новогнатовки, дважды - у Водяного, а также - неподалеку от Марьинки, Широкино и Пищевика, сообщает пресс-центр Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил вблизи Луганска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ко Дню защитника активисты готовят диверсию для Донецка

В течение суток в результате вражеских обстрелов легкие ранения получили 2 военнослужащих Объединенных сил.

11 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня.