2 бойцов получили ранения в Донбассе

 
Ексклюзивы
1/5
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 1260
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 702
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
1 Просмотров: 4554
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 765
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 261
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1314
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2124
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2610
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1377
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3249
Фото
Все фото
9
7
3
7
4
&quot;Пусть нас хоть на фото увидят&quot; - открыли выставку о войне в Донбассе
"Пусть нас хоть на фото увидят" - открыли выставку о войне в Донбассе
Представили ракетный комплекс &quot;Нептун&quot;. Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Российский казак Зверев пополнил &quot;бригаду 200&quot;: фото &quot;призывника&quot;
Российский казак Зверев пополнил "бригаду 200": фото "призывника"
Марафон продолжительностью более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
Марафон продолжительностью более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
Сплошные руины и холод: показали, куда отведут ВСУ
Сплошные руины и холод: показали, куда отведут ВСУ
Видео
Все видео
Офицер ВСУ воспитывает в зоне ООС дочь
Офицер ВСУ воспитывает в зоне ООС дочь
Сверхзвуковую управляемую ракету "Блискавка" представили в Украине
Сверхзвуковую управляемую ракету "Блискавка" представили в Украине
Добровольцы подрались с полицией по дороге к Золотому
Добровольцы подрались с полицией по дороге к Золотому
Чего боятся жители села, из которого Зеленский планирует вывести войска
Чего боятся жители села, из которого Зеленский планирует вывести войска
Никакого "особого статуса" Донбасса, Путин - враг: Зеленскому напомнили слова полугодовой давности
Никакого "особого статуса" Донбасса, Путин - враг: Зеленскому напомнили слова полугодовой давности
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2772
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6633
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1395
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 792
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
12 октября 2019
Просмотров: 261
Золота людина
– Це не лікарі! З умираючих тягнути гроші можуть тільки виродки, – каже Іван. Говоримо про завідувача поліклініки Національного ...
суббота, 12 октября 2019 20:40

2 бойцов получили ранения в Донбассе

  Комментировать
2 бойцов получили ранения в Донбассе
Боевики совершили 11 обстрелов. Фото: "Главком"

В течение суток на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды открывал огонь по позициям ОС неподалеку от Водяного, дважды - вблизи Новогнатовки, дважды - у Водяного, а также - неподалеку от Марьинки, Широкино и Пищевика, сообщает пресс-центр Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил вблизи Луганска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ко Дню защитника активисты готовят диверсию для Донецка

В течение суток в результате вражеских обстрелов легкие ранения получили 2 военнослужащих Объединенных сил.

11 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «2 бойцов получили ранения в Донбассе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
октября

Пивной фестиваль начался с королевской свадьбы

Самое читаемое
Под Киевом мужчина трое суток насиловал и бил подругу сожительницы
Под Киевом мужчина трое суток насиловал и бил подругу сожительницы Просмотров: 15363
Главаря ДНР Пушилина арестовали в Москве
Главаря ДНР Пушилина арестовали в Москве 1 Просмотров: 13914
Отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали по асфальту
Отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали по асфальту
 2 Просмотров: 12475
Астролог назвала знаки, которые будут купаться в деньгах
Астролог назвала знаки, которые будут купаться в деньгах
 Просмотров: 11151
В Киеве в кустах нашли мертвую женщину в шубе
В Киеве в кустах нашли мертвую женщину в шубе
4
 Просмотров: 10386
Донбасс
Пристайко рассказал о подготовке к нормандскому саммиту
Пристайко рассказал о подготовке к нормандскому саммиту Просмотров: 243
Главаря ДНР Пушилина арестовали в Москве
Главаря ДНР Пушилина арестовали в Москве 1 Просмотров: 13905
Выборы на Донбассе можно будет провести только через несколько лет - Марчук
Выборы на Донбассе можно будет провести только через несколько лет - Марчук Просмотров: 306
Дело Маркива: в Италии объяснили приговор украинцу
Дело Маркива: в Италии объяснили приговор украинцу 1 Просмотров: 990
Сообщили последние новости Донбасса
Сообщили последние новости Донбасса Просмотров: 639
Больше всего комментируют
3
Марафон продолжительностью более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
3
Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского
3
Зеленский назвал свою ошибку в должности президента
3
У задержанного в Крыму Приходько изъяли крымскотатарский флаг
2
Члена правительства раскритиковали за пренебрежение к украинскому языку
Голосов: 1948
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua