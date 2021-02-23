14 обстрелов наших позиций. Имеем двух погибших и трех раненых

ВСУ на Донбассе понесли новые потери. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Сутки 23 февраля на Донбассе начались с мощных обстрелов вблизи Зайцево. Там вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один воин получил осколочные ранения.

Горячо также было поблизости Красногоровки. Там военные РФ открывали огонь из минометов 120-го калибра, а в пригороде Авдеевки - со станковых противотанковых гранатометов. На обстрелы противника украинские воины давали огонь, сообщили в штабе ООС.

За прошедшие сутки, 22 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Вблизи Авдеевки враг бил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один воин получил осколочные ранения.

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Неподалеку Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели прицельный огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На этом же направлении враг дистанционно заминировал наши позиции с помощью ПОМ-2, использовав при этом около двух десятков мин. В пригороде Марьинки противник открывал неприцельный огонь из ручного противотанкового гранатомета, а у Первомайского - из стрелкового оружия.

С автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты били возле Южного. В результате обстрела получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил. Воину оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

Новое обострение ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса может состояться в конце весны 2021 года. Оно неизбежно. Кремль не оставит попытки продавить нас силой. Россия уже приняла решение по Донбассу.