12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена

76 украинских граждан сегодня вернулись домой из плена боевиков на Донбассе.
Обмен получаемыми лицами между Украиной и наемниками РФ прошел сегодня на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области.
Gazeta.ua собрала доступную информацию - кого вернули домой.
Военные:
Юрий Евтушок - боец 14-й механизированной бригады им. князя Романа Большого. Попал в плен в конце мая 2018 года.
Иван Деев - сержант 8 полка спецназначения. Находился в плену с февраля 2017 года, когда группа украинских разведчиков попала в плен.
Сергей Иванчук - майор 8 полка спецназначения. Находился в плену с февраля 2017 года, когда группа украинских разведчиков попала в плен.
Богдан Пантюшенко - военный 92 бригады ВСУ. Танк Пантюшенко подвели под Донецком в января 2015 года во время боя.
Александр Кориньков - боец 3-го полка спецназначения им. Святослава Храброго. Попал в плен 6 февраля 2015-го во время боев за Дебальцево.
Сергей Глондар - боец 3-го полка спецназначения им. Святослава Храброго. Попал в плен 6 февраля 2015-го во время боев за Дебальцево.
Василий Жемелинський - военный 57-й бригады ВСУ, попал в плен боевиков ДНР 17 февраля 2018 года под песком.
Владимир Воскобойник - солдат 30-й механизированной бригады попал в плен к боевикам в мае 2018 года. Должен был зайти на позицию для боевого дежурства, но не явился.
Роман Фурсов - младший сержант 58-й бригады, получил ранения в бою под Крымским и был захвачен боевиками ЛНР.
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Ким Дуванов - боец 43 отдельного батальона "Патриот", которые попали в плен, заехав грузовиком на неподконтрольную украинской власти территорию 22 мая 2019 года.
Борис Пундор - боец 43 отдельного батальона "Патриот", которые попали в плен, заехав грузовиком на неподконтрольную украинской власти территорию 22 мая 2019 года.
Александр Геймур - боец 43 отдельного батальона "Патриот", которые попали в плен, заехав грузовиком на неподконтрольную украинской власти территорию 22 мая 2019 года.
Журналисты:
Станислав Асеев - журналист, был более 2 лет "за решеткой". В октябре 2019-го его "приговорили" к 15 годам тюрьмы за "шпионаж" и "экстремизм".
Олег Галазюк - блоггер "Мирослав Темный". Задержанный в августе 2017 года.
Гражданские
Роман Гись - 23-летний дончанин, "осужденный" боевиками в июле 2019-го года до 11 лет тюрьмы.
Елена Сорокина - владелица зоомагазина из Первомайска. Проукраинская активистка, бесследно исчезла в 2018 году.
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Виктория Воронина - жительница Луганска, которую боевики обвиняли в работе на СБУ и разведке Украины. Посадили в тюрму на 20 лет.
Валерий Семенов - боевики из Луганска обвинили его в "шпионаже" в пользу Украины и приговорили к 13 годам заключения.
Татьяна Горбулич - задержана в Луганске, куда она ездила к дочери. Обвинили в том, что она собирала военные данные и передавала украинским спецслужбам.
Анастасия Мухина - 70-летняя жительница Луганска. В плену был почти два года. Ее задержали, когда она наклеила на доме открытку "Донбасс квартал Россия тебя предала!".
Анатолий Семиренко - его задержали в августе 2016 года. Обвинения в "шпионаже".
Валерий Семенов - житель оккупированного Славяносербского района. Был задержан боевиками, обвинен в "шпионаже" в пользу Украины и осужден весной 2019 года в 13 лет заключения.
Андрей Яровой - консультант инициативы по защите прав ВИЧ-инфицированных. Задержанный в августе 2018-го во время заезда на оккупированные территории. Виз препарат для личного потребления.
Виталий Буянов - житель оккупированного Алчевска. Его обвинили в сотрудничестве с СБУ и в мае 2019 года приговорили к 12 годам заключения.
Василий Савин - житель Макеевки. В плену провел 5 лет.
Юрий Тучин - террористы его обвиняли в перевозке оружия в ЛНР для украинских военных. Работал на Алчевском металлургическом комбинате.
Олег Сугерий - бывший военный ВСУ. Задержанный в августе 2017 года в Донецке. Его обвинили в шпионаже и подготовке диверсий.
Дмитрий Батрак - схвачен боевиками так называемой ДНР якобы, причастен к убийству главаря боевиков Михаила Толстых в 2017 году. Об этом сообщил блогер под ником Necro Mancer. В опубликованном им сообщении указывается, что какой-то Дмитрий Батрак был уличен в сотрудничестве с СБУ. Якобы, он начал сотрудничество с украинскими спецслужбами после того, как пересекал один из блокпостов.
Евгений Бражников - топ-менеджер Донецкого энергозавода. По данным так называемой МГБ ДНР, он организовал целую индустрию для поддержки диверсионных групп, которые совершают теракты. Его подозревали в покушении на боевика Александра Захарченко. В результате осудили его за хранение оружия.
Ольга Губкина - боевики обвинили в шпионаже в пользу Вооруженных сил Украины.
Наталья Карачор - жительница Краматорска. В плену провела 2 года. Главный специалсит управления образования Краматорска. В свое время она запомнилась жесткой проукраинской позицией - критиковала отдел образования города за недостаточное патриотическую работу среди учащихся. За позицию и была задержана боевиками, когда поехала в оккупированный Шахтерск.
Андрей Кочмурадов - обвиняется в шпионаже в пользу ВСУ вместе со своей женой. Работал мастер телекоммуникационных сетей одного из провайдеров Донецка. "Осужденный" боевиками в декабре 2017 года.
Елена Лазарева - жена Андрея Кочмурадова. Она работала анестезиологом в клинике им. Калинина в Донецке. Боевики считают, что она передавала ВСУ данные о террористах, которые проходили лечение в клинике.
Евгений Цыганок - житель Луганской области. В 2015-м обвинили в краже в магазине, подбросили товары в дом, а при задержании ранили.
Руслан Шейтер - обвинялся боевиками в шпионаже в пользу Вооруженных сил.
Марина Чуйкова - "получила" 11 лет по обвинению в шпионаже. Жительница Горловки Чуйкова - медсестра-анестезиолог. Она пропала 19 марта 2018 когда поехала к больной матери.
Станислав Печенкин - жителя Горловки боевики ДНР задержали в январе 2017 года. Его обвинили в "шпионаже" и приговорили к 10 годам лишения свободы.
Яков Кривошеев - его "приговорили" за шпионаж но обвинения развалилась и его отправили в психиатрическую больницу.
Александр Тимофеев - его задержали на блокпосту 26 декабря 2017-го. Его жена была вынуждена уехать из Донецка в Киев, потому что и ее могли задержать боевика.
Роман Писанец - в 2017 году приговорен боевиками за "шпионаж". Человек с аналогичным именем значится в базе "Миротворца", как предатель родины.
Сергей Робак - террористы ДНР обвинили его в шпионаже в пользу ВСУ. Якобы он сообщал о местонахождении военных объектов.
Галина Терещенко - ее задержали представители незаконных вооруженных формирований в августе 2017 года. По словам бывшей заложницы Галины Гаевой, Терещенко обвиняли в том, что она переписывала номерные знаки машин у входа в так называемое министерство госбезопасности.
Алла Ярмишко - боевики обвиняли ее в шпионаже. В ее телефоне якобы нашли фотографии, которые, по версии "следствия", она передавала в СБУ.
Валерий Романченко - боевики его обвиняют в том, что он якобы фотографировал военные здания.
Василий Савин - начале 2015 года он был назначен главой райадминистрации ДНР. Савина посадили в тюрьму на 23 лет. Он утверждает, что, готовил "Украинский батальон Макеевка", который должен был помочь украинской армии выбить боевиков из города в момент наступления.
Денис Секацкий - числился пропавшим без вести. Его задержали за фото российского "гумконвоя".
Максим Теорентер - в 2016 году задержан якобы за покушение на жизнь лидера боевиков Александра Захарченко.
Валерий Соколов - его обвинили в сборе информации о военных объектах ДНР.
Валентина Еременко - информации нет.
Евгений Цыганок - информации нет.
Вадим Завацкий - информации нет.
Александр Павуков - информации нет.
Виталий Аникимов - информации нет.
Лариса Багненко - информации нет.
Владимир Бурцев - информации нет.
Татьяна Гончарова - информации нет.
Евгений Горбань - информации нет.
Василий Деркач - информации нет.
Андрей Женчус - информации нет.
Елена Завальна - информации нет.
Дмитрий Карпук - информации нет.
Сергей Керюхин - информации нет.
Денис Коваль - информации нет.
Олег Кулаков - информации нет.
Игорь Кулиш - информации нет.
Зинаида Мальцева - информации нет.
Сергей Николаев - информации нет.
Кирилл Поликарпов - информации нет.
Александр Поляков - информации нет.
Александр Репетило - информации нет.
Сергей Усатюк - информации нет.
Вадим Халимендик - информации нет.
Так называемые диверсанты:
Владимир Данильченко - входил в состав группы так называемых "украинских диверсантов". Их обвиняли в организации терактов на оккупированной Луганщине, а также убийстве так называемого начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенка. Вся группа получила от 11 до 20 лет заключения.
Александр Данильченко - входил состав группы так называемых "украинских диверсантов". Их обвиняли в организации терактов на оккупированной Луганщине, а также убийстве так называемого начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенка. Вся группа получила от 11 до 20 лет заключения.
Иван Катышев - входил в состав группы так называемых "украинских диверсантов".. Их обвиняли в организации терактов на оккупированной Луганщине, а также убийстве так называемого начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенка. Вся группа получила от 11 до 20 лет заключения.
Перевозчики через линию разграничения:
Валерий Тарасюк - родом из города Антрацит Луганской области. Его обвинили в шпионаже и приговорили летом 2019 года к 13 годам лишения свободы.
Роман Коркишко - житель Алчевска. Боевики задержали его обвинили в сотрудничестве с СБУ и приговорили летом 2019 года к 12 годам заключения.
Эдуард Алоян - Боевики задержали его обвинили в сотрудничестве с СБУ и "приговорили" летом 2019 года к 12 годам заключения.
Денис Олейников - Боевики задержали его обвинили в сотрудничестве с СБУ и "приговорили" летом 2019 года к 12 годам заключения.
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