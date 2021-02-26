10 военных за сутки получили ранения и травмы

Террористы нарушали режим тишины. Фото: "Українська правда"

Сегодня на Донбассе 10 военных получили ранения и травмы.

Под обстрелами осколочные ранения получили 7 военных, сообщает штаб операции Объединенных сил.

2 получили боевое травмирования, 1 военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

У Водяного на Приазовье, оккупанты вели огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Пострадавших военных госпитализировали.

Неподалеку от Невельского на неизвестном устройстве подорвался военный. Он получил осколочные ранения. Ему оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

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У Песков оккупанты открывали прицельный огонь по позициям украинских воинов со 120 мм и 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Неподалеку населенного пункта Луганское российско-оккупационные войска трижды открывали прицельный огонь по нашим позициям из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия, вблизи Марьинки враг вел огонь из стрелкового оружия, а у Каменки совершили несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета", - говорится в сообщении.

Украинские защитники давали адекватный ответ обстрелам.

За прошедшие сутки, 25 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил. В том числе били из запрещенного вооружения. Боевых потерь среди наших воинов нет.