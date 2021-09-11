10 раненых и погибший: украинские позиции попали под обстрел боевиков

Боевики обстреляли позиции украинских военных. Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала суток российские оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенного оружия. В результате один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил смертельное ранение. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Восемь военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения, еще двое - боевые травмы.

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Враг применил запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм в районе Новогнатовки и дважды - вблизи Верхнеторецкого.

У Золотого-4 боевики вели огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Старогнатовки враг применил станковые противотанковые гранатометы, вблизи Талаковки ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

С помощью беспилотника боевики сбросили мины 82-го калибра в районе населенного пункта Нью-Йорк и осуществили обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

На обстрелы украинские военные открывали огонь в ответ. О фактах нарушений сообщили Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В течение 10 сентября на Донбассе боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня. Один защитник умер, трое - ранены.