Гра в перевдягання

 
Ексклюзивы
1/5
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 36
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 5958
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 342
Какой матрас не годится для секса
Какой матрас не годится для секса
Просмотров: 594
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 351
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 513
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1080
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Просмотров: 243
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Просмотров: 432
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
Просмотров: 1287
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 522
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1116
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 432
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1080
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 639
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
23 июля 2021
Просмотров: 9
Гра в перевдягання
Уже п'ятий рік я позначаю липень як певний чекпоїнт у моєму житті. Якщо перекласти мовою комп'ютерних ігор, це точка, де я зміг зберегтися й рушити ...
пятница, 23 июля 2021 17:05
Артем Чех
Артем Чех
Писатель

Гра в перевдягання

  Комментировать

Уже п'ятий рік я позначаю липень як певний чекпоїнт у моєму житті. Якщо перекласти мовою комп'ютерних ігор, це точка, де я зміг зберегтися й рушити далі, що і зробив у липні 2016-го, коли повернувся з АТО. П'ять років минуло, а враження, ніби це було вчора чи цього не було ніколи. Це складно пояснити – можна лише відчути. І от я відчуваю. Скільки разів намагався дати собі відповідь, навіщо ж я пішов до війська? Усі ці пафосні слова про обов'язок, патріотизм, орків, які наступають, і дух, що тіло рве до бою, – зайві. А якщо копнути глибше – безглузді. Звісно, щось рухало мене до призовного пункту, якісь такі почуття, але очевидно, що вони не головні. Все набагато простіше: піти на війну набагато легше, ніж тікати від неї.

Але, як виявилося, повернутися з неї ще важче, ніж там залишатися. Я вирішив діяти радикально. Знявши форму в липні 2016-го, більше її не вдягав. Не дефілював у ній центральними вулицями, не приходив у ній на ефіри, не ходив на паради чи на зустрічі ветеранів і взагалі намагався від цієї насадженої в цивільне життя воєнщини триматися подалі – очиститися, якщо тут доречне таке слово. Війна в цій країні має стосуватися кожного, але її фетишизацію я завжди вважав побічним явищем, дещо нездоровим і певною мірою штучним.

У мене не було безлічі корисних речей, якими я завдяки небайдужим людям розжився за час служби. Починаючи від тепловізора, біноклів і глушників, закінчуючи сімома комплектами форм, тактичними шкарпетками й арафатками. Майже все я роздав хлопцям ще перед дембелем. Собі залишив і склав до армійської сумки лише те, що знадобиться в разі фатальної необхідності: розгрузка, комплект літньої хебешної форми, пожовані, але зручні берці, наколінники, кілька підсумків, аптечка і триточковий пасок, без якого я просто не зміг би – так звик до зручностей. Ще були якісь дрібнички типу шевронів, шкарпеток і рукавиць. Сумка довгий час стояла в шафі на бабиному балконі. Бабуся померла, й сумку я перевіз до себе. Аж ось вирішив перебрати: щось викинути, додати, перевірити, чи не погризла міль вовну. Я дістав усе, що в ній лежало, й раптом зловив себе на дивних маніпуляціях: почав пристібати підсумки до розгрузки, згадуючи, як правильно користуватися системою моллі, перевіряти паски, приміряти форму й вішати на неї шеврони. Зрештою, натягнув на себе все, що міг, ніби зібрався на бойовий вихід. Не вистачало лише шолома, автомата й запасних магазинів.

Я став перед дзеркалом і відчув, як щось змінюється в мені, ніби я впірнув у чуже життя, – не мої думки, не моє тіло, незнайомі спогади. Легка ремінісценція перейшла в неприємний стан обсесії. Я впав на одне коліно, потім на інше, імітуючи тактичні виправи й тримаючи уявний автомат. Навіть кілька разів "вистрілив" у вікно. Потім зазирнув до кімнати сина – той лише здивовано покрутив головою – забув війну, яка ще кілька років тому була важливою складовою його життя.

Тоді я знову став перед дзеркалом і відчув дещо невластиве мені, чуже, незвичне: захотілося взяти до рук автомат, іти вздовж зеленки на спостережний пункт або вийти на нічний обхід. Я відчув їдке і тваринне бажання стріляти в туманну влоговину, звідки суне ворог. І так стріляти, щоб аж очі виїдало від порохових газів. Захотілося назад. До своїх. На Донбас.

Ця дивна гра в перевдягання злякала, ніби в тому віддзеркаленні я побачив не себе, а когось іншого – того, ким уже не є п'ять років і ким не хотів би ставати знову. Людину, яка готова й десь у глибині душі хотіла б застосувати зброю. І це відчуття було водночас страшне та приємне.

Я зняв форму, все склав до сумки і сховав подалі на балкон. Нехай лежить. Якщо доведеться знову дістати, тепер знаю, що десь глибоко в мені сидить той, хто готовий – варто йому лише перевдягнутися

Автор: Артем ЧЕХ, письменник
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гра в перевдягання». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

Активисту сожгли дом - организаторов не нашли

Приняли декларацию с осуждением кремлевской агрессии

На курорте произошел тройной теракт

Убийца Джанни Версаче совершил самоубийство

Определили переносчика смертельной болезни

В огне погибло больше сотни людей

Мужчина взял в заложники полицейского

Самое читаемое
Суркис уничтожает карьеру Супряги
Суркис уничтожает карьеру Супряги
 Просмотров: 11034
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
 Просмотров: 7407
Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти Наталии Ужвий
Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти Наталии Ужвий
 Просмотров: 7074
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
8
 Просмотров: 6957
&quot;Спим на базаре, моемся в мисках&quot; - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
5
 Просмотров: 5958
Артем Чех
Не буде покою Просмотров: 1017
Натщерозум 2 Просмотров: 603
Ворог 1 Просмотров: 1053
На дитя 1 Просмотров: 774
Бамбуковий гай 1 Просмотров: 594
Больше всего комментируют
3
Суд обязал ГБР открыть дело о возможной госизмене Зеленского
3
Мужчина на моноколесе упал на проезжую часть и повредил Infiniti
2
Delta уже в Киеве. Вирус скосил шесть человек
1
"В восемь месяцев остался сиротой" - как украинцев переселяли из этнических земель
1
"Это выгодно России" - Кулеба прокомментировал соглашение между США и Германией
Голосов: 1065
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть