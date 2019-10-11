Звуки производственных цехов: появился саундтрек фильма "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"

В альбом украинской певицы Маргариты Куличовой вошел саундтрек фильма "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" режиссера Надежды Парфан.

Автор: prllmusic.com Украинская певица Маргарита Куличова выступает под псевдонимом Grisly Faye

В основу музыки легли звуки, записанные на съемочной площадке: в производственных цехах и котельнях коммунального предприятия, что обеспечивает городские дома теплом. Часть звуков Маргарита собрала самостоятельно, используя сантехнические трубы и ремонтные инструменты.

Начало отопительного сезона. Иванофранковские коммунальщики ремонтируют теплоснабжение, общаются с должниками, выслушивают жалобы от граждан и выступают в профсоюзном хоре, по сюжету.

17 октября документальная лента Надежды Парфан выйдет в украинский прокат.

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Мировая премьера фильма "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" состоялась на швейцарском фестивале Visions Du Reel — одном из крупнейших документальных форумов мира. Также лента участвовала в главной конкурсной программе Международного кинофестиваля в Кракове и в программе европейских документальных фильмов 10-го Одесского международного кинофестиваля.