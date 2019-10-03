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четверг, 03 октября 2019 14:55

Хор Киевского метрополитена выступит на премьере фильма о коммунальщиках

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Автор: Фото предоставлено Анастасией Сидельник
  Ансамбль "Червона калина" исполнит "Гимн метро" на премьерном показе документального фильма "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" в Киеве
Ансамбль "Червона калина" исполнит "Гимн метро" на премьерном показе документального фильма "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" в Киеве

Народный фольклорно-вокальный ансамбль Киевского метрополитена "Червона калина" выступит на премьерном показе документального фильма "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго". Состоится 17 октября в киевском кинотеатре "Жовтень" при участии режиссерки Надежды Парфан и творческой группы.

Ансамбль "Червона калина" - почти ровесник независимой Украины. Созданный в 1992-м, он до сих пор не перестает петь на земле и под землей. Коллективом руководит заслуженный работник культуры Украины Виталий Стоцкий. На премьере ленты хор исполнит "Гимн метро".

"Киевский метрополитен - одно из крупнейших коммунальных предприятий в Киеве, - говорит продюсер "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" Илья Гладштейн. - Когда мы узнали, что они, как и ИФТКЭ, лелеют традиции творческих коллективов и имеют собственный профсоюзный хор, сразу решили пригласить их к сотрудничеству".

"Если посмотреть новости, то все пропало давно и очень капитально, - говорит советница начальника киевского метро Наталья Макогон. - Отовсюду слышно только, что плохие врачи, чиновники еще хуже, и учителя туда же, и транспортники. А коммунальщики просто посланцы ада, особенно на старте отопительного сезона. И очень круто, что автор фильма показала ежедневную работу людей, наших с вами соседей, знакомых, чьих-то родственников, которые стараются сделать, что могут - кто лучше, а кто как умеет".

По сюжету картины, отопительный сезон вносит коррективы в график репетиций хора ивано-франковских коммунальщиков. Возглавляет коллектив председатель профсоюза Иван Гаврилишин. Исполняют преимущественно народные песни. Репетируют каждую среду в 15:00 в актовом зале. Через стенку - ремонтный цех, где гудят станки, нарезают трубы.

17 октября документальная трагикомедия о хоре коммунальщиков выйдет в прокат в Киеве, Ивано-Франковске, Львове и Тернополе.

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Мировая премьера фильма "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" состоялась на фестивале Visions Du Reel - одном из крупнейших документальных форумов мира, который проходит в городе Ньон, Швейцария. Также лента участвовала в главной конкурсной программе Международного кинофестиваля в Кракове и в программе европейских документальных фильмов 10-го Одесского международного кинофестиваля.

Надежда Парфан - режиссер, продюсер и куратор культурных проектов. В 2014 году стала соосновательницей Международного фестиваля кино и урбанистики "86" в городе Славутич Киевской области.

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03
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