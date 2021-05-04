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вторник, 04 мая 2021 00:45

Звезда "Игры престолов" сыграет в сериале про "сантехников"

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Звезда &quot;Игры престолов&quot; сыграет в сериале про &quot;сантехников&quot;
Лена Хиди сыграет в новом сериале HBO "Сантехники Белого дома" об известном в США Уотергейтском скандале 1970-х, который закончился отставкой президента Ричарда Никсона. Актриса больше всего известна по роли Серсеей Ланнистер в "Игре престолов". Фото: Pinterest

Актриса Лина Хиди сыграет в новом сериале HBO "Сантехники Белого дома". Известная по роли Серсеей Ланнистер в "Игре престолов".

В центре сюжета сериала будет знаменитый Уотергейтский скандал, разразившийся в 1970-х и закончился отставкой президента Ричарда Никсона.

Гиде сыграет Дороти Хант, жену Говарда Ганта. Она мать четверых детей и по совместительству оперативник ЦРУ, которая пытается сохранить семейный очаг, несмотря на приключения мужа. Самого Говарда воплотит Вуди Харрельсон, его соратника Гордона Лидди - Джастин Тер. Эти двое возглавляли группу с условным названием "сантехники". Их задачей была борьба с утечками информации о деятельности президентской администрации, а также ликвидация последствий.

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Когда начнутся съемки, пока не уточняется. Даты выхода тоже нет.

Актриса Эмилия Кларк, наиболее известная по сериалу "Игра престолов", ведет переговоры со студией кинокомиксов Marvel о съемках в сериале "Секретное вторжение". Это будет ее дебют как в Marvel, так и на платформе Disney+, где будет выходить шоу.

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