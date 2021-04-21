Звезда "Игры престолов" дебютирует в Marvel

Эмилия Кларк ведет переговоры о съемках в сериале Marvel "Секретное вторжение". Фото: AP

Актриса Эмилия Кларк, наиболее известная по сериалу "Игра престолов", ведет переговоры со студией кинокомиксов Marvel о съемках в сериале "Секретное вторжение". Это будет ее дебют как в Marvel, так и на платформе Disney+, где будет выходить шоу.

По данным Variety, пока ведутся переговоры с авторами сериала, которые уже перешли на финальную стадию.

В сериале речь пойдет об инопланетянах - скрулах. Умеют менять свой облик, чтобы завоевать Землю. Уже появлялись в полнометражном боевике от Marvel "Капитан Марвел", поэтому к своим ролям вернутся Сэмюэль Л. Джексон, воплотил руководителя шпионской организации "Щ.И.Т." Ника Фьюри, и Бен Мендельсон, сыгравший короля скрулов Талоса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали фильм открытия Каннского кинофестиваля

"Неизвестно, кого может сыграть Кларк. Ранее она казалась очевидным выбором на роль королевы скрулов из-за аналогичной роли в "Игре престолов". Однако параллельно на Deadline появилась новость, что Оливия Колман присоединилась к касту. Играла Елизавету II в "Короне". Возможно, сыграют просто скучных людей или членов семьи Беннер, потому что скрулы появились и в сериале от Marvel "ВандаВижн". На волне успеха сценаристов и продюсеров оттуда привлекли и к "Секретному вторжению", - говорится на AV Club.

"Я не смотрела "Игру престолов", поэтому не видела в полной мере актерский талант Кларк. Но ее роль Сары Коннор в "Терминаторе" оставила меня подавленной. Надеюсь, что в Marvel ей дадут глубокого персонажа, а также будет мотивация выглядеть достойно рядом с такими звездами", - пишет один из критиков для Collider.

Кларк является четырехкратной номинанткой "Эмми" за роль Даенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", который недавно отпраздновал десятую годовщину премьеры. Актриса также признана одной из 100 самых влиятельных людей Time.