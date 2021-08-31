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вторник, 31 августа 2021 15:39

Звезда "Декстера" со своей группой приедет в Киев с концертом

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Звезда &quot;Декстера&quot; со своей группой приедет в Киев с концертом
Princess Goes to the Butterfly Museum выступит в Киеве. Фото: facebook.com/PrincessGoesOfficial

Американская инди-группа Princess Goes to the Butterfly Museum проведет концерт в Киеве.

Участники группы представят первый альбом Thanks for Coming, который выпустили в мае 2021 года. Группа выступит 11 декабря на сцене клуба Bel Etage.

Princess Goes to the Butterfly Museum основали актер, известный по сериалу "Декстер", продюсер и музыкант Майкл Холл, гитарист и клавишник Мэтт Кац-Боэн и ударник Питер Яновиц еще в 2018 году. Название группы придумала дочь гитариста.

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Холл сыграл в американском сериале "Декстер" главную роль - судебного эксперта-маньяка Декстера Моргана. В 2006-м он получил премию Золотой глобус как лучший актер в драматическом сериале.

Мэтт Кац-Боэн получил известность, когда был клавишником группы Blondie. Он также играл с Boy George, в сольных проектах Дебби Гарри, Psychic TV и с Синди Лопер. В 2015-2017 годах работал над мюзиклом Hedwig And The Angry Inch. Там познакомился с Холлом, который играл Хедвиг, и Яновицем в роли барабанщика Шлатко.

Яновиц является соучредителем группы The Wallflowers. Играл с Натали Мерчант, Йоко Оно, Алленом Гинзбергом и Wilco, с Мелиссой Ауф дер Маур и Дэйвом Гролом. Основал трибьют-группу Hand of Doom, исполняющую треки Black Sabbath.

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