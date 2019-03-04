"Жванецкий поставил на себе путинский крест"

Сатирик Михаил Жванецкий принял от Владимира Путина орден "За заслуги перед Отечеством". Фото: youtube.com

Российский писатель-сатирик украинского происхождения Михаил Жванецкий принял от президента России Владимира Путина орден "За заслуги перед Отечеством" III степени. Путин наградил его "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства".

На март у Жванецкого запланированы концерты в Украине - 16-го в Киеве и 21-го в Одессе. Бывший глава одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко требует отменить выступления.

"Или организаторы откажутся от запланированных мероприятий и самостоятельно их отменят, или они встретят протестную реакцию возмущенных украинцев, - пишет на своей странице в Facebook Стерненко. - Есть еще альтернатива - публичный отказ Жванецкого от награды с объяснениями, что агрессия России в Украину неприемлема. Пока такого нет. Эта кремлевская провокация с использованием не слишком умного артиста должна получить нашу надлежащую реакцию. Ты можешь быть хоть трижды гением, но всегда нужно оставаться человеком. И понимать, какой может быть реакция жертвы на твои реверансы перед убийцей".

В письме изданию "Гордон" Михаил Жванецкий объяснил, почему принял орден.

"Я всю жизнь пишу только об Одессе - это жемчужина Украины, - говорит Жванецкий. - Мне дали орден за мои рассказы об Одессе, и я его принял. Как мой папа-врач взял орден Трудового Красного Знамени. Одесса - моя маленькая страна".

"Если самодостаточные представители культуры ставят путинский крест на себе, это загадка для будущих психиатров, - говорит журналист Роман Чайка. - Советский юмор обычно был жлобский и тупой. А Жванецкий демонстрировал его лучшие качества, хотя и играл на этом поле. И всегда был самодостаточный и при уме. Поэтому мог легко отказаться от ордена. Для чего эта побрякушка человеку в его статусе?

Но важнее не сам орден, а от кого он. Жванецкий принял медальку от Путина на пятый год российской агрессии. Которая была разыграна в том числе и на территории малой родины сатирика - Одессы. Это абсолютно понятные вещи для Жванецкого. За ним никогда раньше не замечалось такой ватности, как у совкодрочера Эмира Кустурицы (сербский режиссер, поддержал российское вторжение в Украину, назвал Крым территорией России. - Gazeta.ua). У него есть мозги, в отличие от каких-то Maruv или Ани Лорак. Поэтому его падение в глубокую пропасть является более стремительным и необратимым - этот поступок нельзя оправдать. Человек себя просто перечеркнул.

К сожалению, мы не имеем закона о коллаборационизме. На пятый год вооруженной агрессии против Украины у нас до сих пор нет изменений в уголовном кодексе. Где должно было быть четко расписано, что такое коллаборационизм и другие действия в интересах страны-агрессора. Это должно быть нормировано законом. А пока нечего применить против концертов Жванецкого в Украине.

Все остальное - в моральной плоскости. Если бы у нас не было всех тех совкодрочеров, то не было бы и концертов ватных путинофильських исполнителей. Если даже отменить выступления Жванецкого, будет недовольна публика, которая все равно будет любить его. Остаются только призывы к морали.

Люди имеют право на протест. Другое дело, в каких пределах его применять. Все протесты, переходящие в физическую плоскость, являются реакцией на отсутствие юридической базы. Государство, которое имеет монополию на насилие, должно иметь и инструменты. А если политики не действуют, может срабатывать постулат Леся Подервянского: "Не вірю в силу слова я, а вірю в силу піздюлєй". В ситуации с приездом Жванецкого люди, которые видят беспомощность государства, могут эмоционально перейти к применению силы. Я не сторонник такого подхода - это путь к анархии и отсутствию государства и институтов. Но понять людей абсолютно могу".

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Михаил Жванецкий родился в Одессе в 1934 году. Является народным артистом Украины. Живет в России. В марте 2014-го подписал обращение российских деятелей культуры против оккупации Крыма. В 2015-м Министерство культуры внесло юмориста в "белый список артистов", которые высказались за территориальную целостность Украины.